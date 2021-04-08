شوف عروض العثيم اليوم عروض رمضان | عروضنا في شهر الخير عروض غير

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عروض العثيم اليوم عروض رمضان ، إن أقوى العروض الخاصة بشهر رمضان الكريم بدأت في الظهور في جميع الهايبر ماركت المشهورة في المملكة العربية السعودية وعروض أسواق العثيم تعتبر من أفضل العروض والتخفيضات مقارنة بالأسواق الأخرى، ويتميز أيضاً أسواق العثيم بالأسعار التنافسية والتخفيضات الضخمة، كما أن يوجد عروض ليس علي منتجات الألبان واللحوم والدجاج و والفاكهة والحلويات ومعظم مستلزمات المنزل لكن هناك عروض على الأجهزة الكهربائية والجوالات والصواني والعديد من الأشياء الأخرى، لذا سوف نقدم لحضراتكم جميع عروض أسواق العثيم شهر رمضان التي ستتوافر من يوم 1 رمضان 1442 هـ ، الموافق يوم الثلاثاء 2021/4/13 م. عروض العثيم لشهر رمضان شراب تانج بطعم البرتقال سعرها 39.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال “2 حبة لكل عميل”.

كريم كرميل جرنيز فانيليا 12×70 جم بسعر 26.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال “3 ربطة لكل عميل” .

شوربة شوفان كويكر 500 جم بسعر 5.95 ريال بدلاً من 10.50 ريال “4 حبة لكل عميل”.

شراب فيمتو توت 710 مل بسعر11.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال “4 حبة لكل عميل”.

حليب أنكور بودرة كيس 2.25 كجم بسعر 38.95 ريال بدلا من 68.95 ريال “3 كيس لكل عميل”.

سكر الأسرة ناعم 10 كجم بسعر 19.95 ريال بدلا من 35.50 ريال “2 كيس لكل عميل”.

أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كجم بسعر 52.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال “3 كيس لكل عميل”.

دجاج سادسا مجمد 10×1200 جم بسعر 84.95 ريال بدلاً من 160 ريال “2 كرتون لكل عميل”.

زيت نور دوار الشمس 3 لتر بسعر19.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال ” 3 حبة لكل عميل”.

دقيق كويتي 10×1 كجم بسعر 28.95 ريال بدلاً من 37 ريال “2 ربطة لكل عميل”.

صابون صحون فيري ليمون 1 لتر بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال “4 حبة لكل عميل”.

صابون تايد بودرة مركز كيس 5 كجم بسعر27.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال “3 كيس لكل عميل”. عروض العثيم الترويجية مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 19.95 ريال للكيلو الواحد بدلاً من 28.95 ريال، العرض على هذا الصنف لا يشمل منطقة ( جدة – تبوك – عرعر – سكاكا – القريات – طريف – الطائف – المدينة المنورة – مكة ).

لحم غنم سواكني بالعظم طازج بسعر 52.95 ريال للكيلو الواحد، العرض على هذا الصنف لا يشمل أسواق العثيم ( تبوك – عرعر – القريات – طريف – مكة – جدة – المدينة – ينبع – الطائف ).

لحم غنم نعيمي بالعظم طازج بسعر 69.95 ريال للكيلو الواحد، العرض على هذا الصنف لا يشمل أسواق العثيم ( تبوك – عرعر – القريات – طريف – مكة – جدة – المدينة – ينبع – الطائف ).

لحم غنم روماني بالعظم طازج بسعر 39.95 ريال للكيلو الواحد، العرض على هذا الصنف لا يشمل أسواق العثيم ( تبوك – عرعر – القريات – طريف – مكة – جدة – المدينة – ينبع – الطائف ).

لحم عجل باكستاني بدون عظم مبرد بسعر 32.95 ريال للكيلو الواحد، العرض على هذا الصنف لا يشمل منطقة ( جدة – تبوك – عرعر – سكاكا – القريات – طريف – الطائف – المدينة المنورة – مكة ).

لحم عجل باكستاني بالعظم مبرد بسعر 26.95 ريال للكيلو الواحد، العرض على هذا الصنف لا يشمل منطقة ( جدة – تبوك – عرعر – سكاكا – القريات – طريف – الطائف – المدينة المنورة – مكة ).

لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 41.95 ريال للكيلو الواحد.

لحم عجل بلدي بالعظم طازج بسعر 32.95 ريال للكيلو الواحد.

دجاج التنمية طازج 800 جم بسعر 10.50 ريال.

دجاج الفروج الذهبي طازج 800 جم بسعر 12.50 ريال، و 900 جم بسعر 12.95 ريال، و 1000 جم 13.75 ريال، و 1100 حم بسعر 14.50 ريال.

شاورما دجاج الفروج الذهبي 450 جم بسعر 15.95 ريال للطبق الواحد (مبرد).

صدور دجاج التنمية بدون عظم 450 جم بسعر 15.50 ريال للطبق الواحد (مبرد). عروض العثيم لرمضان عروض أسواق العثيم في شهر الخير عروض غير جوال سامسونج أى 51 بسعر 945 ريال للحبة.

جوال سامسونح أي 1 كور 16 جيجا بسعر 335 ريال للحبة.

جوال ايفون 12 برو 128 جيجا بسعر 4465 ريال للحبة.

جوال ايفون 12 برو ماكس 256 جيجا بسعر 5099 ريال للحبة.

شاشة اور ال اي دي سمارت 55 بسعر 1399 ريال للحبة.

شاشة اور ال اي دي 43 بسعر 729 ريال للحبة.

شاشة توشيبا ال اي دي 32 بسعر 529 ريال للحبة.

لاب توب اتش بي بسعر 1999 ريال.

شاشة امبيكس ال اي دي 40 بسعر 649 ريال.

شاشة اور ال اي دي 40 بسعر 669 ريال.

غلاية ماء باينكس 1.8 لتر بسعر 55 ريال.

مكواة بانيكس جاف بسعر 52 ريال.

طقم حافظة طعام 3 قطعة بسعر 39 ريال.

مقلاة كيتشنجر جرانيت 2 حبة بسعر 44.95 ريال.

مق كاسا بونيتا منوع 13 اونز 4 حبة بسعر 14.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم عروض رمضان | عروضنا في شهر الخير عروض غير - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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