أسعار ياميش شهر رمضان 2021 في الاسواق

أسعار ياميش رمضان 2021 حيث أن المحلات التجارية تشهد في هذه الأيام اقبال محدود في معظم المحافظان بسبب الأزمة الاقتصادية والضيقة المالية وظروف المعيشة الصعبة جراء فيرس كورونا المستجد، مما تسبب في قلة الإقبال على شراء يامش ومستلزمات شهر رمضان الكريم لعام 2021، بالتزامن أن أسعار ياميش رمضان 2021 شهدت ارتفاع كبير سواء زبيب أو مكسرات من عين جمل أو بندق أو فستق ومشمشية وقرصيا وغيرها الموجودة بالأسواق، ولن يتمكن الكثير من الفئات منها محدود الدخل والعمالة وغيرها من شرائها بهذا العام، ونحن اليوم سوف نطلعكم على أبرز أسعار ياميش رمضان 2021 بالأسواق.

أسعار ياميش رمضان 2021

قد صرح وزير التموين والتجارة الداخلية السيد “علي مصليحي” بأنه بداية من يوم 4 حتى 12 أبريل الجاري تبدأ المعارض المعروفة باسم “أهلاً رمضان: بتقديم السلع الغذائية والاستهلاكية وغير الغذائية إلى جانب ياميش رمضان متوفر بأكثر من 4100 منفذ بيع من القطاعي الخاص والحكومي، وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية باجتماع خاصة بوزارة الدولة للإعلام، أن معارض أهلاً رمضان تضم بها أكثر من 168 شركة، إلى جانب أنشا 27 معرض بداخل محافظات جمهورية مصر العربية، وأيضاً أشار بانتشار حوالي 161 شادر يشارك به الغرف التجارية وأيضاً الشركة القابضة للصناعات الغذائية الخاصة بوزارة التموين المصرية، وقامت الدولة بذلك لاهتمامها الكبير بأن توفر له أفضل أسعار ياميش رمضان 2021 ليتمكن محدود الدخل من شرائها دون أي ضغط مادي.

قائمة أسعار ياميش رمضان 2021

سعر كيلو الزبيب التركي متوفر بسعر 60 جنيه والايراني متوفر بسعر 56 جنيه أما النوع المصري متوفر بسعر 40 جنيه للكيلو.

أما سعر البلح فهو يتراوح ما بين 20 جنيه للكيلو وصولاً إلى 45 جنيه، بينما وصل سعر بلح الشبح الصعيد سعر 60 جنيه للكيلو الواحد.