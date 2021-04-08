نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده بمناسبة الشهر الكريم رمضان على الابواب والخصومات بالجملة في المقال التالي

عروض بنده يهتم متجر بنده من وقت لآخر بالعروض والتخفيضات، ومن بداية شهر أبريل ٢٠٢١ قام المتجر بتقديم العديد من الخصومات لقرب قدوم شهر رمضان المبارك، اعاده الله بالخير والبركات، ومن المقرر من قبل إدارة المتجر أن تبدأ العروض في الاول من ابريل وتستمر حتى يوم الثالث من أبريل أي لمدة ثلاثة أيام فقط، وفي السطور التالية سوف نتعرف على أشهر عروض متجر بنده بالتفصيل. عروض بنده بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم مناديل مخصصة للوجه، مع عبوة إعادة تعبئة ” عدد 200 منديل * عبوة 10 علب ” 1+1 بسعر 32.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا بدون أحشاء، الوزن 700*14 بسعر 113.95ريال سعودي، ووزن 700 جم بسعر 8.50 ريال سعودي.

فيليه سمك أبيض سيبلو بوزن 1 كجم بسعر 17.50ريال سعودي.

عبوة بطاطس مقطع بشكل عادي أو مقطع رفيع من ساديا بوزن 1 كجم، أو وزن 750 كجم من ودجز بسعر 7.50ريال سعودي. عروض متجر بنده على اللحوم الطازجة كتف خروف روماني الكيلو بشعر 43.95 ريال.

خروف روماني مع العظم سعر الكيلو 42.95ريال.

قطع من لحم الجمل مع العظم الكيلو بسعر 27.95ريال.

لحم حاشي بدون عظم الكيلو بسعر 34.95 ريال.

كتف عجل بدون العظم سعر الكيلو 39.95ريال.

قطع لحم عجل مع العظم، سعر الكيلو 34.95ريال.

عروض بنده بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان الكريم

كما ذكرنا في المقدمة يحتفل متجر بنده كل عام يقرب قدوم شهر رمضان الكريم من خلال تقديم الخصومات والعروض لعملائه، وجاءت هذه العروض على المنتجات التالية:

برتقال للعصير من النوع المصري، أرز بسماتي، جبنة كريمي مطبوخة قابلة للدهن، زيت نباتي العربي دوار الشمس، حليب كول الساحل كامل الدسم، سكر الاسرة، مكرونة قودي، وغيرها الكثير من المنتجات والسلع الغذائية الأخرى التي يحتاجها المواطن في الشهر الكريم. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده بمناسبة الشهر الكريم رمضان على الابواب والخصومات بالجملة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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