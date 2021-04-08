نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صدى الملاعب” سحب مسابقة الحلم 2021 اربح 500 ألف دولار مصطفي الآغا وأرقام الاشتراك في المقال التالي
سحب مسابقة الحلم كيفية الاشتراك فيها 2021 مع مصطفي الآغا يعتبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الآغا، من أكثر الأشياء إثارة لدى جميع الأفراد، وذلك يرجع إلى أن العرب من الشعوب التي تهوي الاهتمام بمسابقات الحظ والتنافس، حيث في الفترة الأخيرة بدأت بالعرض على القنوات الفضائية العربية عندهم مسابقة الحلم، وكان يهدف إليها الكثير من الأفراد ليتساءلوا عن ماهيتها، ولذلك سوف نوضحها لكم علي قدر الإمكان.
برنامج صدى الملاعب
سحب مسابقة الحلم
قامت مسابقة الحلم بالإعلان عن موعد سحب مسابقة الحلم والنتائج عبر قناةMBC1، والتي تعرض البرنامج الخاص بمصطفى الآغا وهو صدى الملاعب، حيث قام الكثير من المشاهدين بالاشتراك وتقديم بطاقتهم، وكان كافة المشتركين في حماس وفضول لمعرفه النتائج الخاصة بهم، وإذا رغبت في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الآغا عليك أن تتبع الخطوات الآتية:
- أولًا، يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرئيسي لمسابقة الحلم.
- يتم إدخال رقم الإصدار.
- ثم القيام بإدخال رقم الهوية.
- ثم النقر على خانة إرسال.
من المعلوم لدى الكثير من الأفراد أن قيمة الجوائز المالية التي تقدمها مسابقة الحلم تصل إلى ربع مليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من سهولة الاشتراك في المسابقة إلا أن أكثر الناس يجدون صعوبة في ذلك، ولا يفضلون الاشتراك من خلال الإنترنت، حيث قامت قناة MBC1 بتقديم طريقة ثانية من أجل الاشتراك، وهي عن طريق إرسال رسائل قصيرة إلى الرقم الخاص ببلد المشترك ثم يُرسل إليك أسئلة تقوم بإجابتها وبذلك يتم الاشتراك.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
بعد أن تقوم بإرسال الرسائل القصيرة على الرقم الخاص ببلدك، يمكنك أن تلعب في أكبر اليانصيب، وذلك عن طريق السحب من أي مكان على الإنترنت، بالإضافة إلى أنه كلما جاوبت على أسئلة صحيحة كلما زادت فرصتك في الفوز.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
- السعودية
stc: 85888
Zain: 755505
Virgin: 300300
Mobily: 650444
Lebara: 313131
- الأردن
zain: 94099
Orange: 94099
Umniah: 94099
- البحرين
zain: 94000
Batelco:94000
Stc: 98885
- الإمارات
Etisalat:5544
Du: 3636
- العراق
Asiacell: 2266
Zain: 2770
Korek: 2180
- الكويت
Zain: 4242
Stc: 4242
Ooredoo:4242
- المغرب
Maroc Tel: 9669
Inwi: 9669
Orange: 9669
Tunisie Telecome: 85819
Orange: 85819
Ooredoo: 85819
- سوريا
Syriatel: 1565
MTN: 1555
- اليمن
MTN: 2622
Sabafon: 5222
Y Telecom: 8442
Yemen Mobile: 87602
Ooredo: 904434
Omantel: 90434
- فلسطين
Jawwal: 1625
Wataniya: 6144
Etisalat:95450 -95458
Orange: 95450 – 95458
WE: 95450 – 95458
- من جميع أنحاء العالم
Thuraya: 008821622775627
Thuraya:008821610109
Thuraya: 008821622778021
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