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“صدى الملاعب” سحب مسابقة الحلم 2021 اربح 500 ألف دولار مصطفي الآغا وأرقام الاشتراك

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أحمد سعيد 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة "صدى الملاعب" سحب مسابقة الحلم 2021 اربح 500 ألف دولار مصطفي الآغا وأرقام الاشتراك

سحب مسابقة الحلم كيفية الاشتراك فيها 2021 مع مصطفي الآغا يعتبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الآغا، من أكثر الأشياء إثارة لدى جميع الأفراد، وذلك يرجع إلى أن العرب من  الشعوب التي تهوي الاهتمام بمسابقات الحظ والتنافس، حيث في الفترة الأخيرة بدأت بالعرض على القنوات الفضائية العربية عندهم مسابقة الحلم، وكان يهدف إليها الكثير من الأفراد ليتساءلوا عن ماهيتها، ولذلك سوف نوضحها لكم علي قدر الإمكان.

برنامج صدى الملاعب

الاشتراك في مسابقة الحلم
الاشتراك في مسابقة الحلم

سحب مسابقة الحلم

قامت مسابقة الحلم بالإعلان عن موعد سحب مسابقة الحلم والنتائج عبر قناةMBC1، والتي تعرض البرنامج الخاص بمصطفى الآغا وهو صدى الملاعب، حيث قام الكثير من المشاهدين بالاشتراك وتقديم بطاقتهم، وكان كافة المشتركين في حماس وفضول لمعرفه النتائج الخاصة بهم، وإذا رغبت في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الآغا عليك أن تتبع الخطوات الآتية:

  • أولًا، يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرئيسي لمسابقة الحلم.
  • يتم إدخال رقم الإصدار.
  • ثم القيام بإدخال رقم الهوية.
  • ثم النقر على خانة إرسال.

من المعلوم لدى الكثير من الأفراد أن قيمة الجوائز المالية التي تقدمها مسابقة الحلم تصل إلى ربع مليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من سهولة الاشتراك في المسابقة إلا أن أكثر الناس يجدون صعوبة  في ذلك، ولا يفضلون الاشتراك من خلال الإنترنت، حيث قامت قناة MBC1 بتقديم طريقة ثانية من أجل الاشتراك، وهي عن طريق إرسال رسائل قصيرة إلى الرقم الخاص ببلد المشترك ثم يُرسل إليك أسئلة تقوم بإجابتها وبذلك يتم الاشتراك.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

بعد أن تقوم بإرسال الرسائل القصيرة على الرقم الخاص ببلدك، يمكنك أن تلعب في أكبر اليانصيب، وذلك عن طريق السحب من أي مكان على الإنترنت، بالإضافة إلى أنه كلما جاوبت على أسئلة صحيحة كلما زادت فرصتك في الفوز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

  • السعودية

stc: 85888

Zain: 755505

Virgin: 300300

Mobily: 650444

Lebara: 313131

  • الأردن

zain: 94099

Orange: 94099

Umniah: 94099

  • البحرين

zain: 94000

Batelco:94000

Stc: 98885

  • الإمارات

Etisalat:5544

Du: 3636

  • العراق

Asiacell: 2266

Zain: 2770

Korek: 2180

  • الكويت

Zain: 4242

Stc: 4242

Ooredoo:4242

  • المغرب

Maroc Tel: 9669

Inwi: 9669

Orange: 9669

Tunisie Telecome: 85819

Orange: 85819

Ooredoo: 85819

  • سوريا

Syriatel: 1565

MTN: 1555

  • اليمن

MTN: 2622

Sabafon: 5222

Y Telecom: 8442

Yemen Mobile: 87602

Ooredo: 904434

Omantel: 90434

  • فلسطين

Jawwal: 1625

Wataniya: 6144

Etisalat:95450 -95458

Orange: 95450 – 95458

WE: 95450 – 95458

  • من جميع أنحاء العالم

Thuraya: 008821622775627

Thuraya:008821610109

Thuraya: 008821622778021

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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