نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم الرمضانية على السلع الغذائية والتموينية في المقال التالي

عروض العثيم تقدم أجدد العروض وأقوى التخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، بحيث تمثل تلك العروض فرصة ذهبية للتسوق وتخزين السلع الغذائية والتموينية اللازمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استعدادا لمتطلبات هذا الشهر من عزائم وإعداد افضل الأصناف والأطباق الشهية في إفطار رمضان. عروض العثيم على السلع الغذائية: علبة شراب تانجو برتقال وزن 2 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال.

عرض كريم كراميل جرينز فانيليا بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

شوربة شوفان كويكر وزن 500 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال.

شراب فيمتو توت بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.500 ريال. دقيق هالي ابيض فاخر وزن 1 كيلو جرام بسعر 2.50 ريال سعودي بدلاً من 3.95 ريال.

عرض 12 علبة نشاء الرياض بسعر 10.25 ريال سعودي بدلاً من 13.70 ريال.

عبوة لقمة القاضي الرياض وزن 500 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال. برطمان شوكولاتة هالي بندق وكاكاو وزن 750 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال.

سكر أبو فهد ناعم وزن 10 كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال.

عرض كرتونه دجاج برازيلي نات مجمد عدد 10*1000 جرام بسعر 8.75 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال. صدور دجاج لاتينا طرية وزن واحد كيلو جرام بسعر 18.50 ريال سعودي بدلاً من 24.25 ريال.

عرض 3 برطمان حمص فيكتو حب بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 9.75 ريال.

أرز نوفاروز كامولينو وزن 5 كيلو جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.25 ريال. عروض العثيم على الحلويات الشرقية والغربية والمكسرات: عرض خاص على تورتة كنافة كريمة وفواكه بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال.

عرض خاص على كيلو كنافة بالقشطه بسعر 22.50 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال.

عرض خاص كيلو بسبوسة بالفيمتو بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال. كيلو مكسرات اكسترا مشكلة بسعر 64.95 ريال سعودي.

كيلو مكسرات لوز بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو قهوة برازيلي بسعر 24.95 ريال. عروض العثيم على الفواكه والخضروات الطازجة: كيلو تفاح أخضر بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو بخاري أحمر بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو كمثرى أفريقي بسعر 5.95 ريال سعودي. عروض اللحوم الحمراء والبيضاء: كيلو لحم بقر مفروم برازيلي مبرد بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال.

كيلو لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 52.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم نعيمي بالعظم بسعر 69.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم روماني بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي. مع العلم أن بعض العروض على اللحوم لا تشمل جميع فروع أسواق عبدالله العثيم فى المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم الرمضانية على السلع الغذائية والتموينية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض العثيم الرمضانية على السلع الغذائية والتموينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.