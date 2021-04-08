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شوف خصومات هايبر بنده الجديدة Panda واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده الجديدة Panda واهم التخفيضات التي تصل إلي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50% على الكثير من المنتجات الغذائية في هذا الموضوع سنوضح إليكم افضل العروض والخصومات الجديدة التي أعلن عنها هايبر بنده وبنده خلال الاستعدادات الأخيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تجد مع استقبال هذا الشهر الكريم الكثير من المعارض التي تقدم إليكم تخفيض كبير في الأسعار نتيجة انتعاش الأسواق خلال هذا الشهر، ومن المعروف أن معظم الأسر العربية تقوم خلال الشهر الكريم بتجهيز مائدة الإفطار على أفضل ما يكون نتيجة الصيام خلال هذا الشهر.

خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%

خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%
تخفيضات بنده

صور مجلة بنده

خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%
هايبر بنده

تابع عروض بندة

خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%
Panda

جاءت العروض الترويجية التي قدمها بنده بتخفيضات أكثر من 50% كما جاءت في مجلة تخفيضات بنده والتي تضعها في منافسة مع أسواق عبد الله العثيم والذي يقدم تخفيضات هائله، فيما ذكرت مجلة بنده عن التالي:

  • انخفاض سعر صدور الدجاج بوزن واحد كيلو 19.95 ريال سعودي بدل من 32.95 ريالاً سعودياً.
  • انخفاض سعر شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة بوزن 400 جرام بسعر 9.95 ريالاً سعودياً بدلاً من 32.50 ريالاً سعودياً.
  • انخفاض سعر سمبوسك الخضار بالجبنة السنبلة 12 قطعة بوزن 240 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي.
  • انخفاض سعر شيش طاووق بوزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدل من 20.95 ريال سعودي.
  • انخفاض سعر فيلية الدجاج وزن 750 جرام لسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من سعر 34.95 ريالاً سعودياً.
خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%
خصومات هايبر بندة

مجلة بندة السعودية

يمكنك الاستفادة من اقوي عروض بنده السعودية التي أعلنت مؤخراً عن التخفيضات والعروض الجديدة الخاصة بشهر رمضان الكريم، حيث أن أبرز التخفيضات والعروض شملت المواد الغذائية بكافة أشكالها وأنواعها وكذلك المشروبات الخاصة بالشهر الفضيل بالإضافة إلي اللحوم والدواجن والأسماك والفواكه وكل ما يتعلق بالأسرة بالعربية بشكل عام.

خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%
ماركت بندة

تخفيضات هايبر بنده على الشاشات

خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%
عروض الشاشات

جاءت أهم تخفيضات الشاشات كالتالي:

  • تخفيض سعر شاشة تلفزيون سامسونج بحجم 40 بوصة لسعر 1299 ريال سعودي بدل من 1642 ريال.
  • تخفيض سعر تلفزيون امبكس جلوريا بحجم 55 بوصة لسعر 1199 ريال سعودي بدل من 1752 ريال.
  • انخفاض سعر شاشة تلفزيون ماركة سكاي بحجم 65 بوصة إلي سعر 2399 ريال بدل من 3066 ريال.

عروض الهواتف الذكية

خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50%
عروض الهواتف

أعلنت بنده عبر موقعها الإلكتروني عن تخفيضات عروض بنده الجديدة والتي ضمت الهواتف الجديدة والشاشات والكثير من المنتجات الأخري، كما يمكنك متابعة خصومات هايبر بنده الجديدة واهم التخفيضات التي تصل إلي 50% يومياً.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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