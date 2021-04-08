شوف عروض العثيم عروض شهر رمضان الكريم

عروض العثيم ، مجموعة عروض العثيم الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتميزة، العروض سارية من 7 أبريل الموافق 25 شعبان إلى 13 أبريل الموافق 1 رمضان، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، شراب تانج برتقال 2 ك بسعر 39.95 ريال بدلا من 61.95 ريال، كريم كاراميل جرينز فانيليا 12×70 جرام بسعر 26.95 ريال بدلا من 38.95 ريال، شوربة شوفان كويكر 500 جرام بسعر 5.95 ريال بدلا من 10.50 ريال، شراب فيمتو توت 710 مل بسعر 11.95 ريال بدلا 16.50 ريال، حليب انكور بودرة كيس 2.25 ك بسعر 38.95 ريال بدلا من 68.95 ريال، سكر الأسرة ناعم 10 ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 35.50 ريال، أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 ك بسعر 52.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، دجاج ساديا مجمد 10×1200 جرام بسعر 84.95 ريال بدلا من 160 ريال.

أقوى تخفيضات شهر رمضان

عروض العثيم ، تفاح أخضر 1 ك بسعر 5.95 ريال، بخاري حمراء 1 ك بسعر 7.95 ريال، كمثرى أفريقي 1 ك بسعر 5.95 ريال، عنب ابيض 1 ك بسعر 7.95 ريال، فراولة علبة بسعر 2.95 ريال، عنب اسود 1 ك بسعر 8.95 ريال، طماطم محمي 1 ك بسعر 2.75 ريال، طماطم شيري كاسة 1 ك بسعر 3.95 ريال، كمثرى 1 ك بسعر 5.95 ريال، ثوم 1 ك بسعر 5.75 ريال، ملفوف محشي 1 ك بسعر 1.95 ريال.

عروض العثيم اليوم

مفروم بقر برازيلي مبرد 1 ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 28.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 52.95 ريال، لحم غنم نعيمي بالعظم 1 ك بسعر 69.95 ريال، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 39.95 ريال، لحم عجل باكستاني بدون العظم 1 ك بسعر 32.95 ريال، لحم عجل باكستانى بالعظم 1 ك بسعر 26.95 ريال، لحم حاشي لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 41.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 32.95 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

تورتة كنافة كريمة وفواكة بسعر 30 ريال بدلا من 60 ريال، كنافة بالقشطة 1 ك بسعر 22.50 ريال بدلا من 45 ريال، بسبوسة بالفيمتو 1 ك بسعر 15 بدلا من 30 ريال، قطايف بالمكسرات 1 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 34.50 ريال، حلويات شرقية مشكلة فاخر 1 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، بلح الشام 1 ك بسعر 17.50 ريال بدلا من 24.95 ريال، مشبك بالعسل 1 ك بسعر 14.95 ريال بدلا من 19.95 ريال.