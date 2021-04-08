نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده السعودية الأسبوعية على منتجات المطبخ في المقال التالي

نقدم لكم أقوى عروض بنده السعودية الأسبوعية على منتجات الحلاقة، يقدم هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عروض على منتجات المطبخ العصري والتي يقدمها لكم الهايبر بأقل الأسعار المخفضة، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، فيقدم الهايبر عدد من التخفيضات الحصرية على منتجات المطبخ، وتكون العروض من يوم الأربعاء 25 شعبان حتى يوم الثلاثاء 1 رمضان 1442 أو حتى انتهاء الكمية. عروض بنده على منتجات المطبخ: شكل أي 8 حبات من منتجات مكرونة إيطاليانو ( 400 جرام )، أو مكرونة برفيتو ( 250 / 450 / 500 جرام )، أو مكرونة قودي ( 250 / 450 / 500 جرام ) بسعر 14.95 ريال سعودي، كما أن الكمية محددة لكل متسوق 3 مجموعات فقط.

اشتري جبنة موزاريلا البقرات الثلاث سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 43.75 ريال سعودي.

احصل على شبية قشطة بوك ( 170 جرام )، 10 حبات بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.

عرض على شوفان أبيض هناء ( 1 كيلو )، 2 حبة، سعر المنتج قبل الخصم 26.50 ريال سعودي، السعر بعد الخصم 14.95 ريال سعودي.

يمكنك شراء زيت زيتون بكر السوسن ( 2 × 500 مل )، سعر الحبة قبل الخصم 34.50 ريال سعودي، سعر الحبة بعد الخصم 16.95 ريال سعودي.

احصل الآن على 6 حبات من لحم التونا خفيف في زيت دوار الشمس هناء ( 185 جرام ) / ( تريفا 170 جرام )، بسعر 19.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية ساديا ( 1 كيلو )، 2 كيس بسعر 29.95 ريال سعودي بعد الخصم، سعر المنتج قبل الخصم 57 ريال سعودي.

حصرياً زيت ذرة عافية ( 2 × 1.5 لتر ) + ( 2 × 750 مل ) / ( 2 × 500 مل )، بسعر 34.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل / قليل الدسم المراعي ( 1 لتر ) 10 + 2 سعر الكرتون قبل الخصم 44.95 ريال سعودي، السعر بعد التخفيض 34.95 ريال سعودي.

احصل على سائل غسيل الصحون فيري بلس ( 800 مل )، سعر الحبة قبل الخصم 15.95 ريال سعودي سعر الحبة بعد الخصم 10.95 ريال سعودي، سعر 3 حبات قبل التخفيض 47.85 ريال سعودي، وسعر 3 حبات بعد التخفيض 28.95 ريال سعودي.

عرض بنده على مناديل للوجه كلينكس ( 10 × 148 منديل ) 1 + 1 بسعر 33.95 ريال سعودي بعد الخصم، بدلاً من سعر 67.90 ريال سعودي.

اشتري مسحوق غسيل من بنده تايد مركز ( 7 كيلو ) بسعر 39.95 ريال سعودي للكيس بعد الخصم، سعر الكيس قبل الخصم 94.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده السعودية الأسبوعية على منتجات المطبخ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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