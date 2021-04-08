شوف اكسسوارات و ملحقات لابتوب جرير لها نصيب يتعدى 23% من التخفيضات على الطابعات والماسحات الضوئية والأحبار

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اكسسوارات و ملحقات لابتوب جرير،عندما تريد شراء أحد الطابعات أو الماسحات الضوئية تقابلك العديد من أماكن الشراء فى الأسواق، لكن jarir bookstore مكتبة جرير تذهب إليها وأنت مطمئن لأنك تعلم أن ما تبحث عنه متواجدُ بها، وأن منتجات مكتبات جرير متعددة وخياراتها لاحدود لها، كما أن أسعارها ميزة آخرى من مزاياها، مكتبة جرير بها ماركات اتش بي، إبسون، كانون العالمية والرائدة في مجال الطباعة. عروض جرير اليوم على الطابعات والماسحات الضوئية والأحبار بطاقة سامبا جرير، طابعة اتش بي متعددة الوظائف نسخ/ طباعة/فاكس، واي فاي، سعر المنتج 1499 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير، طابعة اتش بي Never stop، متعددة الوظائف، واي فاي، طباعة ليزر، سعر المنتج 999 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي.

كود خصم جرير، طابعة اتش بي Officejet pro، متعددة الوظائف، واي فاي، طباعة حرارية نافثة للحبر، سعر المنتج 999 ريال سعودي بدلاً من 1249 ريال سعودي.

تخفيضات جرير، طباعة/ مسح ضوئي اتش بي Smart Tank، مسح ضوئي/نسخ/ طباعة، واي فاي، سعر المنتج 699 ريال سعودي بدلاً من 869 ريال سعودي.

في قسم لابتوب جرير، كانون؛ مسح ضوئي/طابعة، متعددة الوظائف نسخ/ طباعة، نافثة للحبر، سعر المنتج 119 ريال سعودي. سكانر و طابعة من عروض لاب توب جرير عروض مكتبة جرير كانون، مسح ضوئي/ طابعة، متعددة الوظائف نسخ/طباعة، نافثة للحبر، سعر المنتج 209 ريال سعودي.

عرض جرير إبسون Eco Tank Duplex، مسح ضوئي/ طابعة، متعددة الوظائف نسخ/ طباعة، واي فاي، سعر المنتج 1069 ريال سعودي.

كود خصم مكتبة جرير، إبسون Eco Tank، مسح ضوئي/طابعة، متعددة الوظائف نسخ/ طباعة، واي فاي، سعر المنتج 879 ريال سعودي.

مكتبة جرير اون لاين و اتش بي 123، عبوة حبر سائل، اللون اسود، سعر المنتج 52 ريال سعودي.

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تخفيضات جرير إبسون 36، عبوة حبر سائل، اللون أرجواني، سعر المنتج 45 ريال سعودي.

عرض جرير إبسون 664، قارورة حبر، اللون أسود/ أرجواني، سعر المنتج 45 ريال سعودي.

مكتبة جرير و إبسون 36، عبوة حبر سائل، اللون سماوى، سعر المنتج 45 ريال سعودي.

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