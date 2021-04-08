نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم لمدة 4 أيام فقط فرصة لا تفوتوها من عروض هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم لمدة 4 أيام فقط من hyper panda فرصة لا تفوتوها من تخفيضات اللحوم والأسماك، بجانب تخفيضات الجوالاتكذلك، وهذا بمناسبة شهر رمضان في عروض هايبر بنده هذا الأسبوع ، حيث تقدم بنده panda خصومات قوية على السلع الغذائية والتموينية، والإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية.

عروض بنده اليوم لمدة 4 أيام فقط فرصة لا تفوتوها من عروض هايبر بنده hyper panda

عروض بنده الجديدة للأسبوع السادس نقدمها لكم اليوم مع خصومات خاصة تستمر لمدة 4 أيام فقط، حيث تعد فرصة للمستهلك عليه أن يغتنمها قبل نفاذ الكمية في اسواق بنده السعودية، وتمتد مدة عروض بندة الاسبوعية حتى 1 رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021.

عروض بنده

نقدم في التالي عروض بندة اليوم المتاحة لمدة 4 أيام فقط تنتهي يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021:

دجاج ساديا وزن 800 جرام 2 حبة، بسعر 20.95 ريال سعودي.

وزن 800 جرام 2 حبة، بسعر 20.95 ريال سعودي. دجاج ساديا عدد 10×800 جرام، بسعر 98.95 ريال سعودي للكرتون.

عدد 10×800 جرام، بسعر 98.95 ريال سعودي للكرتون. أنصاف صدور دجاج ساديا بلا عظم وبلا جلد وزن 450 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج برديكس بلا عظم وبلا جلد وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 34.95 ريال سعودي.

فيليه سمك أبيض سيريلا وزن 1 كيلو جرام، بسعر 18.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

الفقرة التالية بها بندة عروض السعودية الجديدة على الدجاج بأحجام مختلفة ومن شركات متنوعة:

دجاج طازج فقيه / رضوى/ فاخر طازج اليوم وزن 1000 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي.

/ رضوى/ فاخر طازج اليوم وزن 1000 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي. دجاج رضوى/ فقيه/ التنمية/ الأسياح وزن 1100 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي.

قطع دجاج مشكلة التنمية/ الأسياح وزن 900 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي.

بنده

نعرض في التالي ما يقدمه موقع بنده من خصومات حصرية على الأسماك بكافة أنواعها:

كيلو جمبري مزرعة 70/60، بسعر 27.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري منظف 40/31، بسعر 59.95 ريال سعودي.

كيلو سمك بياض حمام، بسعر 19.95 ريال سعودي.

عرضنا اليوم خصومات هايبر بنده اون لاين التي تم طرحها هذا الأسبوع ولمدة 4 ايام فقط، حيث تستمر الخصومات حتى بداية شهر رمضان الفضيل، ونعرض لكم في الأيام المقبلة جديد تخفيضات بنده الكترونيات وجوالات، وخصومات تطبيق بنده كليك الحصرية.