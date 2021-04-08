نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن للدفعة 41 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنًأ مع بدء شهر رمضان المبارك، يتم إيداع وصرف دعم برنامج حساب المواطن في الأيام القليلة المقبلة، وقد حدد برنامج حساب المواطن الموعد المستحق لإيداع دعم برنامج حساب المواطن الدفعة الجديد الدفعة 41 لشهر أبريل 2021، في السطور المقبلة نوضح تفاصيل موعد إيداع حساب المواطن للدفعة 41 بالمملكة العربية السعودية للمستحقين من الدعم.

موعد إيداع حساب المواطن للدفعة 41

حسب العُرف لبرنامج حساب المواطن فيتم إيداع الدفعات الشهرية لدعم برنامج حساب المواطن في يوم 10 من الشهر الميلادي، إلا إذا توافق اليوم العاشر ليوم الجمعة أو اليوم السبت وهي الإجازات الأسبوعية المقررة بالمملكة العربية السعودية.

أما عن موعد إيداع الدفعة 41 المستحقة لأهلية برنامج حساب المواطن عن شهر أبريل 2021، فمن المقرر أن يتم إيداعها في يوم الأحد المقبل الموافق 11 من أبريل 2021، وعلى غرار هذا غرد برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موضحًا موعد الايداع، وكانت التغريدة بتاريخ 5 من أبريل 2021 ليوم الاثنين، وجاءت التغريدة كما يلي:

6 أيام على إيداع الدفعة الـ 41 من برنامج حساب المواطن

تفاصيل دعم حساب المواطن الدفعة 40 السابقة

أودع مُسبقًا برنامج حساب المواطن بالدفعة 40 لشهر مارس الماضي للمستحقين المستفيدين من برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال سعودي، وقد وصل عدد المستحقين من الدعم المستوفين لكافة شروط الاستحقاق إلى 10.5 مليون مستفيد وتابع.

كما أوضح المتحدث الرسمي برنامج حساب المواطن السيد “سلطان القحطاني” أن وصلت نسبة المستفيدين الحاصلين على دعم الدفعة 40 لشهر ماري إلى 77%، كما وصل متوسط دعم الأسرة الواحدة المستفيدة من الدعم إلى 1050 ريال سعودي.

في حين وصل عدد أرباب الأسر إلى ما يزيد عن 2 مليون رب أسرة، بنسبة 92%.

كما وصل عدد التابعين إلى ما يزيد عن 8.3 مليون مستفيد، كما وصل عدد المستوفين المستقلين إلى ما يزيد عن 172.000 مستفيد بنسبة 8%.