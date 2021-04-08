شوف أقوى عروض بنده السعودية تصل لنصف السعر

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عمر شويل - جدة لا تفوتك أقوى عروض بنده السعودية تصل لنصف السعر، يتجه جميع المواطنين خلال إلى شراء الكثير من السلع الغذائية وذلك بمناسبة أقتراب شهر رمضان المبارك، ولذلك يبحث الكثيرون عن أفضل العروض والتخفيضات خلال هذه الفترة، ومتاجر هايبر بنده بالمملكة السعودية اهتمت بأن ت رقدم أفضل العروض والخصومات مع أفضل جودة.

لا تفوتك أقوى عروض بنده السعودية تصل لنصف السعر

لا يجب أن يفوتك أقوى عروض بنده السعودية، حيث يقدم خصومات تصل إلى نصف السعر على السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة، ومنتجات الألبان والمنظفات المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية والأجهزة الكهربائية وغيرها، هذا سارى حتى أول يوم رمضان.

تخفيضات السلع الغذائية تصل إلى نصف سعر

يمكن شراء عدد 2 زجاجة زيتون وزن الزجاجة 500 جرام، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 37.90 ريال.

عدد 3 زجاجة زيت عباد الشمس، حجم الزجاجة لتر ونصف، بسعر 27.95 ريال بدلاً من سعر 49.95 ريال.

علبة سمن نقي من شركة المراعي، وزن 400 جرام بسعر 17.95 ريال بدلاً من 23.95، علبة سمن طبيعي ونقي من شركة فارم، وزن 800 جرام بسعر 31.95 ريال بدلاً من سعر 42.75 ريال.

كيس أرز بسمتي منة شركة الوليمة، وزن 5 كيلو جرام، بسعر 32.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال، كيس أرز بسمتي وزن 10 كيلو، من شركة الطائي بسعر 129.95 بدلاً من سعر 233.85 ريال، كيس أرز أبيض مصري وزن 5 كيلو من شركة صنوايت بسعر 22.95 ريال بدلاً من سعر 38.95 ريال.

عدد 3 كيس مكرونة من شركة باستازارا وزن 500 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً 22.50 ريال، كيس مكرونة فيتوتشيني + كيس مكرونة لازانيا من شركة جودي وزن الكيس 500 جرام بسعر 13.95 ريال فقط.

عروض اللحوم المجمدة من بندة تصل إلى 50%

كيس دجاج فيلية جاهز للقلي، من شركة الشهي وزن كيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال، عبوة سيخ كباب دجاج عدد 8 قطع وزن 320 جرام من شركة الكبير بسعر 8.50 ريال بدلاً من 12.50، عبوة برجر دجاج من شركة الكبير وزن 1200 جرام عدد 24 قطعة بسعر 24.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال، عدد 5 عبوة لحم مفروم بقري أو لحم غنم من شركة ممتاز وزن العبوة 400 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 7.90.

خصومات بندة على المنظفات المنزلية بنصف السعر

يمكنك شراء منظف ومطهر للأرض من ديتول وزن 3 لتر بسعر 34.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال، عدد 2 زجاجة لتعقيم الأسطح من ديتول وزن الزجاجة 500 مل بسعر 24.95 ريال بدلاً من 45.90 ريال، عدد 3 زجاجة لتنظيف الصحون من شركة العجيب وزن الزجاجة لتر بسعر 17.95 ريال بدلاً من 35.85 ريال، عدد 2 عبوة لتنظيف أواني المطبخ من فيري وزن العبوة لتر بسعر 10.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال.