نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم للساعات الذكية وتنزيلات تصل الى 27% على أشهر الماركات أبل و سامسونج وغيرها في المقال التالي

عروض جرير اليوم للساعات الذكية، jarir bookstore مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية علامة مميزة، دائماً ما تسعى لمواكبة تطورات الأجهزة الإلكترونية، حيث توفر مكتبات جرير لعملائها الماركات العالمية المناسبة والمتعددة التي تتطور وتتغير باستمرار على مدار العام، حيث لدى جرير قسم الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء من ماركات ابل، وهونر، وسامسونج، وهواوي، شاومي. عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية تخفيضات جرير أبل وتش الإصدار 6، وصل حديثاً، هيكل الومنيوم، اللون احمر، سعر الساعة 1669 ريال سعودي بدلاً من 1969 ريال سعودي.

عرض جرير أبل وتش الإصدار نايكى 6، وصل حديثاً، هيكل الومنيوم، اللون فضي، سوار نايك رياضي اسود بلاتينى، سعر الساعة 1969 ريال سعودى.

عروض جرير أبل وتش الإصدار 3،GPS، هيكل ألومنيوم، نايكي رياضي سوار انثراسايت اللون اسود، سعر الساعة 949 ريال سعودي بدلاً من 1039 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي وهواوي وتش فيت، GPS، وصلت حديثاً، هيكل بوليمر فايبر، اللون ذهبي وردي، سعر الساعة 369 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير، هونر ماجيك ووتش،GPS، هيكل استانلس ستيل، اللون اسود، سعر الساعة 666 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير، هونر ماجيك ووتش،GPS، هيكل استانلس ستيل، اللون فضي، سوار جلد بني فلاكس، سعر الساعة 775 ريال سعودي بدلاً من 875 ريال سعودي. تخفيضات جرير على الساعات الذكية واللياقة والصحة كود خصم جرير، سامسونج جالكسي وتش اكتيف GPS، اللون ذهبي، سوار جلد بني، سعر الساعة 1249 ريال سعودي بدلاً من 1449 ريال سعودي.

التقسيط من جريرسامسونج جالكسي وتش اكتيف، اللون اسود أكوا، هيكل ألومنيوم، سعر الساعة 849 ريال سعودي بدلاً من 1149 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم فيتبيت تشارج 4، سوار اللياقة البدنية، اللون روز خشبي، سعر السوار 779 ريال سعودي.

عرض جرير فيتبيت فيرسا 3، GPS، هيكل الومنيوم، سعر السوار 1119 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير فيتبيت انسباير اتش أر، سوار اللياقة البدنية، اللون اسود، سعر السوار 549 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم للساعات الذكية وتنزيلات تصل الى 27% على أشهر الماركات أبل و سامسونج وغيرها - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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