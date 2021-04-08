شوف أقوي عروض بنده الأسبوعية الرمضانية متعة التسوق والتوفير

أقوي عروض بنده الأسبوعية الرمضانية تسوق الآن وتمتع بعروض هايبر بنده المميزة واستقبل الشهر الكريم بأفضل الأطعمة عالية الجودة بأقل الأسعار، عرض على حليب مجفف أنكور اليومي بلس 1،8 كيلو ب 24،95 ريال، بدلا من 41،95 ريال، 6 حبات من شبيهة القشطة المزرعة الأمريكية ب 9،95 ريال، 10 حبات من حليب مبخر أبو قوس 170 جم ب 19،95 ريال، حليب مبخر بوني 170 جم ب 9،95 ريال 5 حبات، 3 حبات من حليب مكثف محلى فيلورب 10،95 ريال، 1+1 كورن فليكس كلوقز كيلو ب 35،50 ريال، 4 حبات من شبيهة القشطة لونا 100 جم ب 8،95 ريال.

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رقائق شوكولاتة نسكويك نستلة 2 حبة ب 27،95 ريال، حبوب نستله + زيادة 20% ب 17،95 ريال، 2+2 شوفان أبيض كويكر 500 جم ب 21،95 ريال، بدلا من 43 ريال، أصابع بسكويت ناتشر فالي المقرمشة ب 13،95 ريال، قشطة قيمر كي دي دي 3 حبات ب 10،95 ريال، قشطة التاج 6 حبات ب 19،95 ريال، عسل الغابة السوداء لنجينز 2،5 كيلو ب 310 ريال، كريمة البسكويت هنتز ب 16،95 ريال.

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زبدة الفول السوداني طبيعي بدون سكر مضاف قودي ب 9،95 ريال، عسل طبيعي الزهور البرية المراعي 500 جم ب 26،95 ريال، صلصة عضوية إم إف ب 21،95 ريال، كاتشب عضوي كلاسيك ب 17،95 ريال، مربي فراولة فافوريت ب 10،95 ريال، 1+1حلاوة طحينية سادة حلواني 500 جم ب 20،95 ريال، حلاوة طحينية بالفستق ب 6،95 ريال.

أقوي عروض بنده الأسبوعية العضوية

زيت جوز الهند عضوي 500 مل ب 38،95 ريال، أرو بسمتي أسمر عضوي كيلو 18،95 ريال، مرقة الخضار عضوي بالملح البحري ب 12،95 ريال، شوربة الخضار عضوي ب 14،95 ريال، مرقة الخضار عضوي بالملح ب 6،95 ريال، رقائق شوفان ناعمة 500 جم ب 14،95 ريال، فاصوليا أرض الطبيعة ب 9،95 ريال، كتشب عضوي 500 جم ب 22،95 ريال، مايونيز عضوي ب 18،95 ريال، سمن بلدي عضوي 500 جم ب 79،95 ريال، خل تفاح عضوي ب 17،95 ريال، لبنة نباتية عضوي ب 19،95 ريال، جميع المنتجات السابقة عضوية انتاج أرض الطبيعة.