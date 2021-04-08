شوف أقوي عروض بنده الأسبوعية الرمضانية متعة التسوق والتوفير

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أقوي عروض بنده الأسبوعية الرمضانية تسوق الآن وتمتع بعروض هايبر بنده المميزة واستقبل الشهر الكريم بأفضل الأطعمة عالية الجودة بأقل الأسعار، عرض على حليب مجفف أنكور اليومي بلس 1،8 كيلو ب 24،95 ريال، بدلا من 41،95 ريال، 6 حبات من شبيهة القشطة المزرعة الأمريكية ب 9،95 ريال، 10 حبات من حليب مبخر أبو قوس 170 جم ب 19،95 ريال، حليب مبخر بوني 170 جم ب 9،95 ريال 5 حبات، 3 حبات من حليب مكثف محلى فيلورب 10،95 ريال، 1+1 كورن فليكس كلوقز كيلو ب 35،50 ريال، 4 حبات من شبيهة القشطة لونا 100 جم ب 8،95 ريال.
أقوي عروض بنده الأسبوعية الرمضانية متعة التسوق والتوفير
رقائق شوكولاتة نسكويك نستلة 2 حبة ب 27،95 ريال، حبوب نستله + زيادة 20% ب 17،95 ريال، 2+2 شوفان أبيض كويكر 500 جم ب 21،95 ريال، بدلا من 43 ريال، أصابع بسكويت ناتشر فالي المقرمشة ب 13،95 ريال، قشطة قيمر كي دي دي 3 حبات ب 10،95 ريال، قشطة التاج 6 حبات ب 19،95 ريال، عسل الغابة السوداء لنجينز 2،5 كيلو ب 310 ريال، كريمة البسكويت هنتز ب 16،95 ريال.
عروض بنده
زبدة الفول السوداني طبيعي بدون سكر مضاف قودي ب 9،95 ريال، عسل طبيعي الزهور البرية المراعي 500 جم ب 26،95 ريال، صلصة عضوية إم إف ب 21،95 ريال، كاتشب عضوي كلاسيك ب 17،95 ريال، مربي فراولة فافوريت ب 10،95 ريال، 1+1حلاوة طحينية سادة حلواني 500 جم ب 20،95 ريال، حلاوة طحينية بالفستق ب 6،95 ريال.
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زيت جوز الهند عضوي 500 مل ب 38،95 ريال، أرو بسمتي أسمر عضوي كيلو 18،95 ريال، مرقة الخضار عضوي بالملح البحري ب 12،95 ريال، شوربة الخضار عضوي ب 14،95 ريال، مرقة الخضار عضوي بالملح ب 6،95 ريال، رقائق شوفان ناعمة 500 جم ب 14،95 ريال، فاصوليا أرض الطبيعة ب 9،95 ريال، كتشب عضوي 500 جم ب 22،95 ريال، مايونيز عضوي ب 18،95 ريال، سمن بلدي عضوي 500 جم ب 79،95 ريال، خل تفاح عضوي ب 17،95 ريال، لبنة نباتية عضوي ب 19،95 ريال، جميع المنتجات السابقة عضوية انتاج أرض الطبيعة.
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