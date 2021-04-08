بطاقات تهنئة رمضان بالأسماء اكتب اسمك رمضان كريم 2021

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عمر شويل - جدة نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإننا سوف نقوم بتوفير بطاقات تهنئة رمضان بالأسماء وكذلك رسائل تهنئة رمضان للأفراد الراغبين في تهنئة أقاربهم وأصدقائهم من خلال بعض الصور الجديدة التي تظهر مدى الحب لهم، حيث يعتبر شهر رمضان المعظم شهر المغفرة والعتق من النيران ويحتاج المسلمين وغير المسلمين إلى هذه الصور لتقديمها لإخوانهم تعبيرًا عن مشاعر الأخوة والألفة بينهم ولذا سوف نتعرف من خلال هذا المقال على بطاقات تهنئة رمضان بالأسماء.

بطاقات تهنئة رمضان بالأسماء

من أكثر بطاقات تهنئة رمضان بالأسماء قبولًا من الأفراد هي التي يتم كتابة اسم الشخص المرسلة إليه عليها وتعبر عن الاهتمام والتخصيص له ومن أفضل هذه البطاقات:

تهنئة رمضان باسمك وصورتك

تطورت طرق التهنئة بشهر رمضان المبارك تطور كبير حيث أنه يمكن للفرد تصميم صورة شخصية له ويتم كتابه اسمه عليها بالإضافة إلى اختيار صيغة التهنئة التي يرغب بها، ومن الممكن أيضًا أن يقوم الأفراد بتنفيذ هذه الفكرة بصور أصدقائهم ويتم بكثرة استخدام تهنئة رمضان باسمك وصورتك من قبل الشباب من الجنسين ومن أمثلة هذه التصاميم رمضان أحلى مع أحمد، الحياة أحلى مع زوجتي أو ذكر الاسم في الحال.

تهنئة بشهر رمضان المبارك

هناك أكثر من طريقة يمكن بها تقديم التهاني للأفراد ومن أهمها الرسائل النصية أو الرسائل الدعوية التي يتم إرسالها لجهاز الجوال وهناك العديد من الأمثلة والنماذج عن هذه الرسائل ومنها:

اللهم أني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان وهو في أحسن حال.

كل عام وأنت إلى الله أقرب وإلى جناته أرغب.

اللهم أنني أحببت عبدك هذا فيك، فاللهم أحفظه وأرعاه وبلغه رمضان وأرزقه العتق من النيران.

أتمنى لك ثلاثة في هذا الشهر الكريم العفو والمغفرة والعتق من النيران.

ربي يتقبل منك صيامك وقيامك يجعل الجنة داري ودارك.

تهاني شهر رمضان بالاسماء

يحتاج كل منا إلى توفير بطاقة تهنئة بشهر رمضان المبارك على أن تكون خاصة به ويندرج بها أسمه أو اسم من أحب لذا فسوف نقوم بعرض بعض البطاقات بأسماء مختلفة علك تجد بها اسمك وتقوم باستخدامها لتهنئة أحبائك.

"بطاقات تهنئة" اكتب اسمك على صورة رمضان كريم (رمضان 2021)