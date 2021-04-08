رسائل تهنئة رمضان 2021 _ 1442 وأجمل الصور للمباركة

بدأ العد العكسي لإستقبال أفضل أيام السنة وأجملها، وتتزايد عمليات البحث عن أروع العبارات المستخدمة في تهنئة رمضان بين الأصحاب والأقارب والأحباب ونقدم لحضراتكم أجمل رسائل للتهنئة وأفضل أدعية لإستقبال الشهر العظيم شهر رمضان المبارك، شهر نسمات الخير والمن والعطاء شهر تسلسل فية الجآن والشياطين وترفع فية الأعمال الي الله، شهر القرآن والأعمال الصالحة والذكاة والصيام والقيام وندعوا الله دائما اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين وإعادة علي أمة الإسلام بالخير دائما يارب العالمين.

شهر رمضان المبارك 2021

الحمدلله الذي بلغنا شعبان وندعو الله أنا يبارك في أعمارنا ويبلغنا رمضان شهر الخير والرحمة والمغفرة شهر تعتق فية الرقاب من النار، شهر رمضان المبارك 2021 حسب الرؤية الفلكية يبدا يوم الثلاثاء 13 ابريل ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الاول أكثر من 14 ساعة وعدد أيام شهر رمضان المبارك هذا العام 30 يوم وآخر يوم يصوم المسلمين 15 ساعة تقريبا، ونقدم لحضراتكم الان اجمل صور تهنئة رمضان المبارك اعاده الله علي أمة الإسلام في جميع بقاع الأرض بالخير والصحة والعافية والستر

رسائل تهنئة رمضان 2021 _ 1442

نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا أرقي رسائل تهنئة رمضان 2021 حيث يحتفل المسلمين ويشاركهم الأخوة الأقباط بشهر رمضان وبقرب أيام الشهر الكريم بتبادل رسائل التهنئة والمباركة بهذا الشهر