نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم فى السعودية وتخفيضات تتعدى 44% على منتجات النظافة المنزلية والشخصية لهذا الأسبوع في المقال التالي

عروض اسواق العثيم فى السعودية، بدأت أسواق عبد الله العثيم باعتبارها من الأسواق المتميزة سباق العروض المتعددة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية والوطن العربي بصفة عامة، وذلك استعداداً لشهر رمضان الكريم، حيث وفرت أسواق عبدالله العثيم سلع ومنتجات وبضائع خاصة لكل بيت وأسرة بكافة الأسعار ومختلف المنتجات من العثيم. عروض العثيم على منتجات النظافة العامة عروض العثيم الاسبوعية ورق مطبخ موج نشاف ماكسي رول، سعر المنتج 8.95 ريال سعودي بدلاً من 16.75 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين ورق مطبخ فاين رول جامبو، 350 متر، سعر المنتج 14.95 ريال سعودي بدلاً من 20.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مناديل وجه أونو مزدوج 10* 180 منديل، سعر المنتج 21.95 ريال سعودي بدلاً من 29.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين أكياس نفاية سانيتا ابو ربطة، 50 جالون، سعر المنتج 14.95 ريال سعودي بدلاً من 23.75 ريال سعودي. العثيم العروض الترويجية عروض اسواق العثيم معجون أسنان أورال بي، 75 مل، سعر المنتج 18.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم صابون كامي ديناميك 4*120 جرام، سعر العرض 7.95 ريال سعودي بدلاً من 14.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم شامبو نونو اطفال 2* 600 مل، سعر العرض 16.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب شامبو بيرت بلاس للشعر العادي، 600 مل، سعر المنتج 14.95 ريال سعودي بدلاً من 26.75 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم عروض العثيم جده مطهر داك ورد، 3 لتر، سعر المنتج 17.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم شامبو عباية برسيل، 2.9 لتر بالإضافة إلي 900 مل ورد، سعر العرض 39.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه كريم نيفيا، 400 مل، سعر المنتج 14.95 ريال سعودي بدلاً من 24.25 ريال سعودي.

عروض العثيم مول مقشر وجه سانت مشمش، 170 جرام، سعر المنتج 17.95 ريال سعودي بدلاً من 30.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم فى السعودية وتخفيضات تتعدى 44% على منتجات النظافة المنزلية والشخصية لهذا الأسبوع - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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