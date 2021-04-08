نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم من 7 حتي 13 أبريل 2021 للجوالات والشاشات وأدوات المطبخ في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية عروض قوية بمناسبة شهر رمضان المبارك على مختلف المنتجات حيث ينتظر الكثير عروض العثيم وذلك لما تحمله من مفاجاءت وتخفيضات كبيرة ومن خلال هذا المقال نقدم لكم عروض العثيم الأسبوعية من 7 حتي 13 أبريل على الجوالات والشاشات وأدوات المطبخ. عروض العثيم الأسبوعية للجوالات والشاشات جوال سامسونج اي 51 بسعر 942 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 01 كور 16 جيجا بسعر 335 ريال سعودي.

جوال آيفون 12 برو بسعر 4465 ريال سعودي.

جوال آيفون 12 برو ماكسي بسعر 5099 ريال سعودي.

شاشة اورال اي دي سمارت 55 بسعر 1399 ريال سعودي.

شاشة اورال أي دي 43 بسعر 729 ريال سعودي.

شاشة توشيبا ال دي 32 بسعر 529 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال أى دي 40 بسعر 649 ريال سعودي.

شاشة اورال اي دي 40 بسعر 669 ريال سعودي.

لاب توب اتش دي بسعر 1999 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية لأدوات المطبخ طقم حافظة طعام 3 قطع بسعر 39 ريال سعودي. مقلاة كيتشنجر جرانيت 2 حبة بسعر 44.95 ريال سعودي. مق كاسا بونيتا منوع 13 اونز بسعر 14.95 ريال سعودي. غلاية ماء باينكس 1.8 لتر بسعر 55 ريال سعودي. صينية فرن فيواجير 3 حبة بسعر 29.95 ريال سعودي. طقم مقلاة رويال فورد 2 حبة + هدية بسعر 35 ريال سعودي. محضر طعام هومر بسعر 169 ريال سعودي. قطاعة خضار كينود 55/40 بسعر 99 ريال سعودي. خلاط اولسن مارك 4 في 1 بسعر 115 ريال سعودي. مفرمة لحم جيباس بسعر 149 ريال سعودي. قدر ضغط كهربائي جي في سي 8 لتر بسعر 269 ريال سعودي. كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر بسعر 299 ريال سعودي. قلاية السيف صحية 4 لتر بسعر 269 ريال سعودي. صانعة سامبوسة امجوي بسعر 129 ريال سعودي. خلاط كولين 350 وات بسعر 59 ريال سعودي. وبهذا القدر نكون قدمنا لكم عروض العثيم الأسبوعية من 7 حتي 13 أبريل 2021 بمناسبة شهر رمضان المبارك على الجوالات والشاشات وأدوات المطبخ. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم من 7 حتي 13 أبريل 2021 للجوالات والشاشات وأدوات المطبخ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم من 7 حتي 13 أبريل 2021 للجوالات والشاشات وأدوات المطبخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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