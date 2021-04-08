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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 1442 : عروض بنده اليوم الجمعة 9 ابريل 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم حيث تعد من العروض الهامة والتي يبحث عليها العديد من الأشخاص في جميع لمدن في المملكة العربية السعودية حيث تتيح لعملائها تخفيضات كبيره علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية وجميع مستحضرات التجميل حيث تقدم عروض بنده كل المستلزمات التي يحتاجها كل بيت بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم.
عروض بنده اليوم
تقدم مجله عروض بنده العديد من المنتجات علي الخضروات والبقوليات وجميع أنواع اللحوم والفواكه كما تقدم عروض بنده خصومات علي جميع انواع البسكويت والمعمول بالتمر وجميع انواع الجبن والمعلبات كالصلصة والفول والتونه وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلي 50% مقدمه من عروض بنده اليوم 9 ابريل الجمعة.
تضم عروض بنده تخفيضات علي بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال سعودي و بيتي فور مشكل بسعر 18.95 ريال سعودي كما تقدم معمول بالتمر بسعر 18.95 ريال سعودي و جبنه شيدر بسعر 22.95 ريال سعودي و كريمه طبخ بسعر 18.95 ريال سعودي فقط
كانت هذه اهم عروض بنده اليوم الجمعه 9 ابريل علي جميع المنتجات والسلع الغذائية التي ينتظرها العديد من الأشخاص كي يستفيدوا بالخصومات الكبيرة المقدمة من عروض بنده لذالك نقدم لكم هذه المجلة والتي بها المنتجات كي يستفيد الجميع بالخصومات بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تتوفر جميه هذه المنتجات في جميه متاجر وأسواق بنده أو حتي أن يتم نفاذ الكميه المحددة.
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