شوف عروض رمضان من بنده هايبر بنده اليوم بأسعارنا نرضيك

عروض رمضان من بنده هايبر بنده عروض متجددة من بنده وعروض رمضانية على جميع المنتجات بأنواعها المختلفة وخصومات تصل إلى نصف الثمن ومنها 2 حبة من زيت نباتي نخلتين 1،5 لتر ب 14،95 ريال، طحينة الكسيح 900 جم ب 24،95 ريال، 2 مزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون بيتوتي ب 14،95 ريال، زيت زيتون للطبخ نادك ب 24،95 ريال، زيت زيتون المراعي 500 مل ب 16،95 ريال، زيت زيتون بكر الوزير 500 جم ب 26،95 ريال.

عروض رمضان من بنده هايبر بنده اليوم بأسعارنا نرضيك

سمن طبيعي فارم 800 جم ب 31،95 ريال، أرز أمريكي باور ستميد أبو سيوف 10 كيلو ب 43،95 ريال، أرز بسمتي 5 كيلو حبة طويلة العائلة ب 35،95 ريال، أرز سيلا بسمتي بنجابي المهيدب 5 كيلو ب 41،95 ريال، أرز الطائي 10 كيلو 3 أكياس ب 129،95 ريال، أرز كرنل أبيض جرين فارمز 10 كيلو ب 54،95 ريال، خليط البيتزا كويتي كيلو 2 كيس ب 7،95 ريال، 10 أكياس من طحين البيكر كيلو ب 22،95 ريالن قمح طازج البيكر 5 كيلو ب 17،95 ريال.

عروض رمضان هايبر بنده

خليط حلوي مع طبقة كاراميل جرينز 12 حبة ب 34،95 ريال، 2+1 طحين أسمر ب 9،90 ريالن خليط حلوي من طبقة كاراميل جرينز 12 حبة ب 34،95 ريال، 1+1 كريم كارميل مع طبقة من الفوستر كلاركس 6 حبات ب 21،95 ريال، حلوي الجيلي فوستر كلاركس 6 حبات ب 10،95 ريال، 3 مزيج لقمة القاضي مع الخميرة فوستر كلاركس 500 جم ب 10،95 ريال، نشاء الذرة البيكر 2 حبة 400 جم ب 15،95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده اليوم

مهلبية جرينز 6 حبات ب 14،95 ريال، 3 حبات من مسحوق الكاسترد زدني ب 11،95 ريال، 4+2 باكينج باورد توب حلواني اخوان ب 9،95 ريال، 3 حبات أناناس شرائح في شراب كثيف تريفا ب 9،95 ريال، 2 فواكه مشكلة ليبير ب 11،95 ريال، 4 حبات ذرة حب كاملة ليبير ب 9،95 ريال، 1+1 سائلة هيرشيز ب 21،50 ريال، بهارات مشكلة دارين ب 8،95 ريالن بهارات فرشلي ب 8،95 ريال.