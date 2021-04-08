نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم بالسعودية ولمدة 4 أيام وخصومات لا تفوتوها لشهر الخير 1442 في المقال التالي

عروض بنده اليوم بالسعودية، تتميز متاجر هايبر بنده بكونها رائدة في مجال تقديم أفضل المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية وعلي أعلي جودة، فضلاً عن انتشار فروعه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفى جميع البلدان العربية، ومن منطلق حرص هايبر بنده السعودية علي تقديم أفضل مستوي خدمة مقدم للعملاء عملاً علي تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، فنقدم لك عروض بنده السعودية الأسبوعية. عروض بنده اليوم بالسعودية عروض بنده السعودية لمدة 4 أيام وحتى 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442 دجاج ساديا مجمد بدون أحشاء للقطعتين 800 جم لكل واحدة بسعر 20.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا للكرتون 10 قطع *800 جم بسعر 98.95 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج ماركة ساديا بلا عظم وبلا جلد 450 جم بسعر 10.95 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد برديكس 2.5 كيلو بسعر 34.95 ريال.

سمك فيليه أبيض سيريلا للكيلو بسعر 18.95 ريال. عروض بنده السعودية الأسبوعية لشهر رمضان 1442 طماطم محلى (كرتون 4.25/4.5 كيلو) للصندوق بسعر 9.95 ريال سعودي.

سكر ناعم الأسرة 10+2 كيلو للكيس بسعر 16.95 ريال.

أكياس شاي أسود ليبتون 300 كيس بسعر 23.95 ريال.

زيت دوار الشمس نور 3*1.5 لتر للحبة 29.95 ريال.

جبنة مربعات كيري 3*432 جم عبوة ترويجية بسعر 29.95 ريال سعودي.

جيلي جرينز 12*80 جم بسعر 33.95 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.25 كيلو بسعر 38.95 ريال للحبة.

أرز مزة بسمتي أبو كاس 10 كيلو بسعر 49.95 ريال للكيس.

دجاج دو 10*1.2 كيلو للكرتون بسعر 93.95 ريال. عروض هايبر بنده السعودية علي المنتجات الغذائية مفروم بقري برازيلي /كولومبي للكيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.

مكعبات لحم بقري برازيلي /كولومبي للكيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.

روستو بقري كولومبي/برازيلي للكيلو بسعر 31.95 ريال.

خروف أسترالي موزة بالعظم بسعر 39.95 ريال أو فخذ بالعظم بسعر 36.95 ريال.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم للكيلو بسعر 43.95 ريال.

كتف عجل بدون عظم للكيلو بسعر 44.95 ريال.

قطع عجل بالعظم للكيلو بسعر 36.95 ريال.

فخذ خروف نعيمي للكيلو بسعر 72.95 ريال.

كتف خروف نعيمي للكيلو بسعر 71.95 ريال.

قطع خروف نعيمي بالعظم للكيلو بسعر 96.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم بالسعودية ولمدة 4 أيام وخصومات لا تفوتوها لشهر الخير 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم بالسعودية ولمدة 4 أيام وخصومات لا تفوتوها لشهر الخير 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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