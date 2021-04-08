تبريكات ورسائل تهنئة رمضان 2021-1442 أجمل صور رمضان كريم Ramadan Karem للفيس والواتس

رسائل شهر رمضان 2021، كل عام وحضراتكم بألف خير وسلامة بمناسبة أقتراب موعد شهر رمضان المبارك، حيث يعيش العالم الإسلامي حالة من الروحانيات والأجواء الإيمانية مع أقتراب شهر الخير والبركات، ألا وهو شهر رمضان المبارك، حيث ترفع الأعمال الصالحة من صلوات وقيام، ويبتهج جميع المسلمين بقدوم هذا الشهر الفضيل، والذي يعد أفضل شهور السنة لدي الجميع بفضل الخير والحسنات الوفيرة التي يحاول جميع المسلمين جمعها بفضل الأعمال الصالحة طوال هذا الشهر الكريم، ولعل رسائل وعبارات التهنئة بشهر رمضان المبارك واحدة من السمات التي تنبهنا لاقتراب هذا الشهر الفضيل، ويحرض الكثير من الناس على تبادل مسجات وتبريكات رمضان 2021 كنوع من أنواع التقارب والألفة والود بين الأهل والأصدقاء والأحباب.

رسائل تهنئة رمضان 2021

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك، ويحرص الكثير من الناس على إرسال تبريكات شهر رمضان 1442-2021 كنوع من أنواع التعبير عن الابتهاج والحب والسعادة، حيث تضفي مثل هذه الرسائل جو رائه بين المرسل والمرسل إليه، وتختلف شكل ومضمون عبارات التهنئة بشهر رمضان حسب المرسل إليه، فمثلاً يمكن أن تكون مسجات شهر رمضان عبارة عن دعاء للمرسل إليه وهو الغالب في مثل هذه الرسائل، ومن الممكن أن تكون تبريكات شهر رمضان المبارك رسائل مضحكة أو رومانسية، ومن خلال المقال، نقدم لجميع متابعينا عبر المقال مجموعة مميزة من أجمل وأجدد رسائل وعبارات وتبريكات شهر رمضان الكريم 2021، والتي نرجو ان تنال إعجابكم.

صور رمضان كريم 2021

عبارات وتبريكات شهر رمضان 2021-1442

أسأل الله أن يعطيك: أطيب ما في الدنيا..محبة الله وأحسن ما في الجنة..رؤية الله وأنفع الكتب..كتاب الله وأن يجمعك بأبر الخلق..رسول الله، وأن يبلغك رمضان ويبارك لك فيه اللهم آمين.

اسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه ولن تطيب الجنة إلا برؤيته أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك ويرفع قدرك ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة وأن يجعلك من عتقائه من النار ومبروك عليك شهر رمضان.

الحمد لله الذي أحيانا فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان وكل رمضان وأنتم : أجد عملا وأكبر أملا وألم شمل أسعد حالا وأوفر حلالا وأريح بالا وأكثر فألا وإلى الفردوس أقرب منال.

اليوم عندنا عيد…بقدومك يا رمضان الخير صفحة من حياتنا…تبدأمن جديد.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم.

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن احبك.

قبل السحور حبيت أكون أول شخص يقولك مبارك عليك الشهر.

يا صاحب السعاده وعمري انت وزياده اقترب شهر العبادة عساك من عوادة.

ارسل حنين وشوق لاهل الذوق وأسياده اهنيهم بقرب رمضان عساهم دوم عواده.

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبقرب دخول رمضان هنيتك.

بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول رمضان مبارك.

بشعور ملؤه الحب اجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك .

ومن المنتظر أن يهل علينا شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 أبريل 2021، ونرجو من الله أن يعم الخير والأمان على جميع بلاد المسلمين بفضل هذا الشهر الكريم، وكل عام وحضراتكم بخير.