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شوف عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية الجمعة 9 ابريل 2021 عرض كل يوم جمعة

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عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية الجمعة 9 ابريل 2021 عرض كل يوم جمعة - ثقفني

عروض كل يوم جميعة من أسواق المزرعة من أهم وأفضل العروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين المقينيت في المنطقة الشرقية والتي تتكون من العديد من المدن مثل الرياض والدمام والخبر والظهران والجبيل والإحساء وعرعر وصفوي والقطيف ورأس تنورة وأم الساهم والعديد من المدن المتواجدة في المنطقة الشرقية ويمكن لجميع المواطنين بها الاستفادة من عروض أسواق المزرعة اليوم الجمعة من خلال جميع فروع أسواق المزرعة في المملكة العربية السعودية.

عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية

عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية
عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية

تحتوي عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة علي العديد من المنتجات المختلفة مثل الزيت النباتي العربي الذي يتوفر بسعر 19.95 ريال بدلا من 33.95 ريال فهي توفر 14 ريال علي الزيت النباتي، و علي كافية بسعر 13.95 ريال بدلا من 29.95 ريال فهي توفر 16 ريال عليها، وعسل بسعر 49.95 ريال بدلا من 74.50 ريال، وصلصة طماطم بسعر 9.95 ريال بدلا من 17.50 ريال، والعديد من المعلبات الاخري المتوفرة ضمن مجلة عروض اسواق المزرعة المنطقة الشرقية.

عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية
عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية

توفر اسواق المزرعة اليوم تخفيضات علي العديد من انواع الخضروات والفواكة الطازجة وتوفر خصومات مميزة عليها مثل التفاح الاحمر المتوفر بسعر 6.50 ريال للكيلو الواحد بدلا من 8.50 ريال، والبرتقال العصير الذي يتوفر بسعر 2.95 ريال بدلا من 4.95 ريال، والبرقوق المجفف بسعر 19.95 ريال بدلا من 38 ريال، وهناك الكثير من المنتجات الاخري المتوفرة ضمن عروض اسواق المزرعة السعودية اليوم الجمعة ويمكن للجميع الإطلاع عليها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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