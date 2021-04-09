شوف عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية الجمعة 9 ابريل 2021 عرض كل يوم جمعة

عروض كل يوم جميعة من أسواق المزرعة من أهم وأفضل العروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين المقينيت في المنطقة الشرقية والتي تتكون من العديد من المدن مثل الرياض والدمام والخبر والظهران والجبيل والإحساء وعرعر وصفوي والقطيف ورأس تنورة وأم الساهم والعديد من المدن المتواجدة في المنطقة الشرقية ويمكن لجميع المواطنين بها الاستفادة من عروض أسواق المزرعة اليوم الجمعة من خلال جميع فروع أسواق المزرعة في المملكة العربية السعودية.

عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية

تحتوي عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة علي العديد من المنتجات المختلفة مثل الزيت النباتي العربي الذي يتوفر بسعر 19.95 ريال بدلا من 33.95 ريال فهي توفر 14 ريال علي الزيت النباتي، و علي كافية بسعر 13.95 ريال بدلا من 29.95 ريال فهي توفر 16 ريال عليها، وعسل بسعر 49.95 ريال بدلا من 74.50 ريال، وصلصة طماطم بسعر 9.95 ريال بدلا من 17.50 ريال، والعديد من المعلبات الاخري المتوفرة ضمن مجلة عروض اسواق المزرعة المنطقة الشرقية.

توفر اسواق المزرعة اليوم تخفيضات علي العديد من انواع الخضروات والفواكة الطازجة وتوفر خصومات مميزة عليها مثل التفاح الاحمر المتوفر بسعر 6.50 ريال للكيلو الواحد بدلا من 8.50 ريال، والبرتقال العصير الذي يتوفر بسعر 2.95 ريال بدلا من 4.95 ريال، والبرقوق المجفف بسعر 19.95 ريال بدلا من 38 ريال، وهناك الكثير من المنتجات الاخري المتوفرة ضمن عروض اسواق المزرعة السعودية اليوم الجمعة ويمكن للجميع الإطلاع عليها.