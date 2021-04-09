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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده هايبر بنده الطازجة العروض الأسبوعية في المقال التالي
عروض بنده هايبر بنده الطازجة والعالية الجودة نستعرضها معا في مجلة عروض هايبر بنده الأسبوعية ونبدأ العروض بالأطعمة المعلبة ومنها 3 حبات من خل طبيعي قودي ب 4،95 ريال، 6 حبات من لحم تونا تندرينا قودي 80 جم ب 19،95 ريال، سلمون وردي قودي 95 جم ب 6،95 ريال، 9 حبات فول مدمس قودي 450 جم ب 10 ريال، صلصة قودي 290 مل ب 9،95 ريال، 2 حبة مايونيز بالنكهات قودي ب 11،95 ريال، دبس الرمان حدائق أورينت 250 مل ب 9،95 ريال.
عروض بنده هايبر بنده الطازجة العروض الأسبوعية
ورق عنب من كاليفورنيا يرجات ب 24،95 ريال، 3 حبات ذرة حلوة كاملة حدائق أورينت ب 10،95 ريال، 2 كاتشب الطماطم فرشلي ب 15،95 ريال، صلصة هلابينو تباسكو ب 17،95 ريال، مخلل الخيار حدائق أورينت 600 جم ب 8،95 ريال، صلصة هلابينو تباسكو 150 مل ب 17،95 ريال.
عروض بنده السعودية
3 حبات ذرة حلوة كاملة حدائق أورينت 340 جم ب 10،95 ريال، صلصة الترباكي فرشلي ب 8،50 ريال، ذرة حلوة كاملة حدائق أورينت 3 حبات ب 8،50 ريال، ملح لايت قليل الصوديوم فرشلي ب 10،95 ريال، صلصة الجبنة بالجلابينو فرشلي ب 15،95 ريال.
عروض بنده الرمضانية
روبيان للطبخ بنده كيلو ب 22،95 ريال، خضروات بنده مشكلة 800 جم ب 5،50 ريال، صدور دجاج طرية بنده ب 17،95 ريال، لانشون بقري أودجاج بنده ب 14،95 ريال، 3 تونا ناعمة في زيت دوار الشمس ب 9،95 ريال، طحينة بنده 500 جم ب 9،95 ريال، 5 حبات ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة ب 10،95 ريال، مسحوق غسيل بنده 9 كيلو ب 49،95 ريال، 24 حبة من مكعبات مرقة دجاج بنده ب 9،95 ريال، 1+1 مطهر ومعقم بنده 500 مل ب 19،75 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده هايبر بنده الطازجة العروض الأسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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