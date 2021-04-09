شوف عروض بنده هايبر بنده الطازجة العروض الأسبوعية

عروض بنده هايبر بنده الطازجة والعالية الجودة نستعرضها معا في مجلة عروض هايبر بنده الأسبوعية ونبدأ العروض بالأطعمة المعلبة ومنها 3 حبات من خل طبيعي قودي ب 4،95 ريال، 6 حبات من لحم تونا تندرينا قودي 80 جم ب 19،95 ريال، سلمون وردي قودي 95 جم ب 6،95 ريال، 9 حبات فول مدمس قودي 450 جم ب 10 ريال، صلصة قودي 290 مل ب 9،95 ريال، 2 حبة مايونيز بالنكهات قودي ب 11،95 ريال، دبس الرمان حدائق أورينت 250 مل ب 9،95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده الطازجة العروض الأسبوعية

ورق عنب من كاليفورنيا يرجات ب 24،95 ريال، 3 حبات ذرة حلوة كاملة حدائق أورينت ب 10،95 ريال، 2 كاتشب الطماطم فرشلي ب 15،95 ريال، صلصة هلابينو تباسكو ب 17،95 ريال، مخلل الخيار حدائق أورينت 600 جم ب 8،95 ريال، صلصة هلابينو تباسكو 150 مل ب 17،95 ريال.

عروض بنده السعودية

3 حبات ذرة حلوة كاملة حدائق أورينت 340 جم ب 10،95 ريال، صلصة الترباكي فرشلي ب 8،50 ريال، ذرة حلوة كاملة حدائق أورينت 3 حبات ب 8،50 ريال، ملح لايت قليل الصوديوم فرشلي ب 10،95 ريال، صلصة الجبنة بالجلابينو فرشلي ب 15،95 ريال.

عروض بنده الرمضانية

روبيان للطبخ بنده كيلو ب 22،95 ريال، خضروات بنده مشكلة 800 جم ب 5،50 ريال، صدور دجاج طرية بنده ب 17،95 ريال، لانشون بقري أودجاج بنده ب 14،95 ريال، 3 تونا ناعمة في زيت دوار الشمس ب 9،95 ريال، طحينة بنده 500 جم ب 9،95 ريال، 5 حبات ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة ب 10،95 ريال، مسحوق غسيل بنده 9 كيلو ب 49،95 ريال، 24 حبة من مكعبات مرقة دجاج بنده ب 9،95 ريال، 1+1 مطهر ومعقم بنده 500 مل ب 19،75 ريال.