شوف أقوى عروض بنده الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض بنده الرمضانية لا تنتهى للأسبوع السادس على التوالي وتخفيضات مذهلة على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والعديد من المنتجات ومستلزمات المنزل المختلفة، بالإضافة إلى عروض بنده الرمضانية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية الأساسية وعروض وتخفيضات خاصة تصل 50% على بعض السلع والمنتجات وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما تشارك مجموعة بنده هايبر بنده عملائها الكرام في الخير بتوفير صناديق رمضانية تشمل المستلزمات الأساسية في الشهر المبارك بقيمة 100 ريال سعودي وكل عام وانتم بخير.

عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية:

تقدم بنده عروض نصف السعر على بعض أجهزة المطبخ وتخفيضات جبارة على الأجهزة الأخرى.

فرامة لحم كليك أون قوة 500 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال.

فرامة لحم مولينكس بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 639 ريال.

طاهية أرز جيباس بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

عصارة جيباس بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

قطاعة كولين قوة 300 وات 49 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

عجانة أي تي سي 79 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

أقوى العروض على قطاعة مولينكس بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

محضرة طعام مع خلاط ابيض أرايتي بسعر 142.50 ريال سعودي بدلاً من 285 ريال.

قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر بسعر 274.50 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

عجانة مولينكس بسعر 474.50 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال.

موزع مياه حار وبارد دورا بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

فرن كهربائي مع شواية جيباس سعة 42 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 289 ريال.

مايكروويف شارب سعة 20 لتر 199 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.

عروض الأدوات المنزلية:

طقم قدور جرانيت مع غطاء زجاجي مستر كوك عدد 15 قطعة بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 660 ريال.

طقم قدور جرانيت مع غطاء استانلس ستيل مستر كوك عدد 15 قطعة بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 660 ريال.

طقم قدور كوركوماز توميك 6 قطع بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 312 ريال.

أقوى العروض على طقم قدور كوركوماز بيانكا 9 قطع بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 574 ريال.