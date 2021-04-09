نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم على منتجات شهر رمضان في أسواق العثيم مول othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم نقدمها لكم من بين أقوى تخفيضات السعودية على منتجات شهر رمضان في أسواق العثيم مول othaim ، حيث يقدم العثيم خصومات هائلة على السلع الغذائية والتموينية طيلة شهر شعبان، والخصومات يتم تجديدها باستمرار صباح كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وفي مقالنا اليوم نهتم بذكر أفضل عروض العثيم الاسبوعية المتاحة في الفروع.

عروض العثيم اليوم على منتجات شهر رمضان في أسواق العثيم مول othaim

عروض العثيم في السعودية تجدوها على منتجات السلع التموينية من زيت، وأرز، وشاي، وهذا لكونها من أكثر السلع التي يتم إستهلاكها على نحوٍ كبير في المملكة في شهر رمضان، وسنخص بالذكر خصومات العثيم ماركت الممتدة معكم في شهر شعبان 1442.

أسواق العثيم

تخفيضات العثيم سوبر ماركت المستمرة حتى 13 أبريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442 نقدمها في التالي بكل ما تحتوية من تفاصيل:

كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم، بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو بطاطس، بسعر 0.85 بدلًا من 1.95 ريال سعودي.

صدور دجاج ساديا طرية وزن 2 كيلو جرام، بسعر 32.95 بدلًا من 55 ريال سعودي.

طرية وزن 2 كيلو جرام، بسعر 32.95 بدلًا من 55 ريال سعودي. معجون طماطم السعودية 16×135 جرام، بسعر 15.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

othaim

زيت العربي للقلي عبوة بحجم 2.9 لتر، بسعرمخفض في بنده 19.95 بدلًا من 29.75 ريال سعودي.

19.95 بدلًا من 29.75 ريال سعودي. مكرونة العلالي منوع 450/ شعرية وزن 250 جرام، بسعر 18.95 بدلًا من 28.20 ريال سعودي.

شاي الربيع المذاق الأصلي عدد 200 كيس، بسعر 18.95 بدلًا من 39.50 ريال سعودي للعبوة.

أرز سنووايت وزن 5 كيلو جرام، بسعر 28.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

عروض العثيم

في التالي كل أسعار الزيت في سوبر ماركت العثيم ، حيث تجدون كل أنواع الزيوت من أشهر الشركات على الإطلاق:

زيت عافية ذرة 2.9 لتر، بسعر 36.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة 1.5 لتر + 500 مللي مجانًا، بسعر 22.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 مللي، بسعر 19.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

زيت أولايت كانولا 2×1.5 لتر، بسعر 31.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

زيت العربي 2×1.5 لتر + 500 مللي، بسعر 36.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.

زيت شمس دوار الشمس 2×1.5 لتر + 500 مللي، بسعر 30.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.

العثيم مول

أما التالي فبه كل ما يهمكم من أسعار الأرز في المملكة ضمن العثيم عروض السعودية:

أرز الوليمة ستايل مزة بسمتي وزن 10 كيلو، بسعر 61.95 بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

أرز العائلة بسمتي أبيض وزن 10 كيلو، بسعر 71.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي.

أرز المهيب بنجابي بسمتي أبيض وزن 10 كيلو، بسعر 81.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.

العثيم

في النقاط التالية كافة خصومات الشاي، من مختلف الأنواع وأشهرها بداخل عروض اسواق العثيم في المملكة:

شاي ليبتون أحمر أكياس 100 كيس، بسعر 10.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

شاي ليبتون فتلة 800 جرام، بسعر 27.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

شاي ليبتون أخضر أكياس 100 كيس، بسعر 19.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.

خصصنا مقالة اليوم للتحدث عن خصومات العثيم اون لاين في المملكة، وهذا على السلع التموينية في خصومات السعودية، فلا تفوتوها وأغتنموا فرصة عدم نفاذ الكمية في الفروع، حيث متاح التخفيضات حتى يوم 24 شعبان 1442.