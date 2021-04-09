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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض بنده هايبر بنده شهر رمضان تسوق واربح 8 سيارات و 1000 قسيمة شراء في المقال التالي
اقوي عروض بنده هايبر بنده في شهر رمضان الكريم جوائز قيمة، 8 سيارات حديثة في إنتظار الفائزين خلال شهر الخير، بجانب الآلاف الفائزين بقسائم شراء بقيمة 1000 ريال، تسوق واربح ووفر مع بنده ونبدأ العروض ب 30 مفرش سفرة رمضان لإضافة البهجة إلى مائدة الأفطار ب 9،95 ريال، ورق خبز أورينكس ب 7 ريال، ورق قصدير جراند ستار ب 16،95 ريال 3 حبات، سلك بالأسفنج موج ب 5 ريال، نايلون لاصق سانيتا كلوب ب 28،95 ريال.
اقوي عروض بنده هايبر بنده شهر رمضان تسوق واربح
ورق قصدير سانيتا ب 16،95 ريال، رقائق الومنيوم موج ب 9،95 ريال، 1+1 مناديل متعددة الأغراض ب 31،25 ريال، 1+1 مناديل دراي سوفت كلينكس 16+4 ب 45،95 ريال، 2 حبة مناديل للوجه سانيتا كلوب ب 15،95 ريال، 1+1 ورق نشاف سانيتا كلوب 40 منديل 5+1 ب 15،25 ريال، ماكسي رول مشوار 300+50 متر ب 12،95 ريال، 6 حبات من مناديل للوجه فاين ب 12،95 ريال، مناديل مبللة مضادة للبكتيريا ديتول ب 24،95 ريال.
عروض بنده هايبر بنده عروض الجمال
بديل الزيت بانتين ب 14،95 ريال، جرعة البروفي ماسك بانتين ب 33،95 ريال، برايمر 300 مل ب 17،95 ريال، شامبوال بانتين ب 25،95 ريال، شامبو ضد القشرة 600 مل ب 14،95 ريال، بديل الزيت صانسيلك 500 مل ب 11،95 ريال، شامبو صانسيلك وبلسم ب 9،95 ريال، شامبو كلير 400 مل ب 12،95 ريال، شامبو تريزيم أو بلسم 400 مل ب 14،95 ريال، شامبو كلير 400 مل ب 12،95 ريال، شامبو دوف 600 مل ب 18،95 ريال، شامبو وبلسم لوف بيوتي أند بلانيت 400 مل ب 39،95 ريال.
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شامبو شعر ماريون 200 مل أوبخاخ بلسم وسيروم جميع منتجات ماريون عليها خصم 35%، شامبو جي إكس أو البلسم ب 44،95 ريال، شامبو ألترا دوكس من غارنيية أو بديل الزيت ب 10،95 ريال، شامبو تريسان أو مقوي الشعر خصم 30%، شامبو إلفيف 600 مل ب 17،95 ريال، شامبو برت بلس 600 مل ب 13،95 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اقوي عروض بنده هايبر بنده شهر رمضان تسوق واربح 8 سيارات و 1000 قسيمة شراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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