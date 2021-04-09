شوف اقوي عروض بنده هايبر بنده شهر رمضان تسوق واربح 8 سيارات و 1000 قسيمة شراء

اقوي عروض بنده هايبر بنده في شهر رمضان الكريم جوائز قيمة، 8 سيارات حديثة في إنتظار الفائزين خلال شهر الخير، بجانب الآلاف الفائزين بقسائم شراء بقيمة 1000 ريال، تسوق واربح ووفر مع بنده ونبدأ العروض ب 30 مفرش سفرة رمضان لإضافة البهجة إلى مائدة الأفطار ب 9،95 ريال، ورق خبز أورينكس ب 7 ريال، ورق قصدير جراند ستار ب 16،95 ريال 3 حبات، سلك بالأسفنج موج ب 5 ريال، نايلون لاصق سانيتا كلوب ب 28،95 ريال.

اقوي عروض بنده هايبر بنده شهر رمضان تسوق واربح

ورق قصدير سانيتا ب 16،95 ريال، رقائق الومنيوم موج ب 9،95 ريال، 1+1 مناديل متعددة الأغراض ب 31،25 ريال، 1+1 مناديل دراي سوفت كلينكس 16+4 ب 45،95 ريال، 2 حبة مناديل للوجه سانيتا كلوب ب 15،95 ريال، 1+1 ورق نشاف سانيتا كلوب 40 منديل 5+1 ب 15،25 ريال، ماكسي رول مشوار 300+50 متر ب 12،95 ريال، 6 حبات من مناديل للوجه فاين ب 12،95 ريال، مناديل مبللة مضادة للبكتيريا ديتول ب 24،95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده عروض الجمال

بديل الزيت بانتين ب 14،95 ريال، جرعة البروفي ماسك بانتين ب 33،95 ريال، برايمر 300 مل ب 17،95 ريال، شامبوال بانتين ب 25،95 ريال، شامبو ضد القشرة 600 مل ب 14،95 ريال، بديل الزيت صانسيلك 500 مل ب 11،95 ريال، شامبو صانسيلك وبلسم ب 9،95 ريال، شامبو كلير 400 مل ب 12،95 ريال، شامبو تريزيم أو بلسم 400 مل ب 14،95 ريال، شامبو كلير 400 مل ب 12،95 ريال، شامبو دوف 600 مل ب 18،95 ريال، شامبو وبلسم لوف بيوتي أند بلانيت 400 مل ب 39،95 ريال.

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شامبو شعر ماريون 200 مل أوبخاخ بلسم وسيروم جميع منتجات ماريون عليها خصم 35%، شامبو جي إكس أو البلسم ب 44،95 ريال، شامبو ألترا دوكس من غارنيية أو بديل الزيت ب 10،95 ريال، شامبو تريسان أو مقوي الشعر خصم 30%، شامبو إلفيف 600 مل ب 17،95 ريال، شامبو برت بلس 600 مل ب 13،95 ريال.