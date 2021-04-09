نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان : عروض بنده علي الجوالات / التلفزيونات حتى الثلاثاء 13 أبريل 2021 في المقال التالي

عروض رمضان : عروض بنده علي الجوالات / التلفزيونات حتى الثلاثاء 13 أبريل 2021 يمكن للجميع الاستفادة من هذه العروض الاسبوعية المتوفرة على الهواتف وشاشات التلفزيون حتي يوم 13 أبريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442 هـ ونوفر لكم جميع عروض بنده وهايبر بنده علي الجوالات والتلفزيونات وتشهد العروض تخفيضات وخصومات ضخمة بمناسبة اقتراب شهر رمضان. عروض بنده رمضان 1442 هاتف الكاتيل 3 اكس بسعر 699 ريال.

هاتف لينوفو نوت كي 12 بسعر 589 بدلا من 899 ريال.

هاتف لينوفو كي 12 بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال.

هاتف هواوي واي 9 أي بسعر 1049 ريال.

هاتف هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال.

هاتف هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال بدلا من 711 ريال.

هاتف هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال.

هاتف سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1499 ريال بدلا من 2199 ريال.

هاتف سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال بدلا من 1759 ريال.

هاتف سامسونج أي 51 بسعر 949 ريال بدلا من 1209 ريال.

هاتف سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال.

هاتف سامسونج أي 02 بسعر 425 ريال. عروض بنده علي التابلت تابلت هواوي تي 10 أس بسعر 649 ريال بدلا من 749 ريال.

تابلت هواوي تي 3 رمادي بسعر 599 ريال بدلا من 709 ريال.

تابلت لينوفو إم 7 بسعر 425 ريال بدلا من 499 ريال.

لاب توب أسوس سيليرون بسعر 1549 ريال بدلا من 1649 ريال. توفر بنده تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1204 ريال.

تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 1699 ريال.

تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3066 ريال.

تلفزيون سامسونج 40 بوصة بسعر 1299 ريال بدلا من 1642 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض رمضان : عروض بنده علي الجوالات / التلفزيونات حتى الثلاثاء 13 أبريل 2021 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض رمضان : عروض بنده علي الجوالات / التلفزيونات حتى الثلاثاء 13 أبريل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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