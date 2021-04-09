شوف عروض العثيم اليوم على منتجات اللحوم والدواجن وتخفيضات تصل إلى 50%

توفر إليكم أسواق العثيم مجموعة من العروض التي تساعدكم في الحصول على منتجات بخصومات مناسبة لجميع الطبقات، فتشمل العروض جميع المواد الغذائية كمنتجات الألبان واللحوم بالإضافة لاحتياجات الطفل واحتياجات المنزل، فالعروض مستمرة طوال شهر رمضان الكريم فكل أسبوع تقدم إليكم عروض مختلفة عن العروض السابقة.

عروض أسواق العثيم على منتجات اللحوم

من أبرز الأغراض التي تقدم أسواق العثيم عليها عروض هي منتجات اللحوم وإليكم في السطور الآتية أبرز هذه العروض:

من أبرز الأغراض التي تحتوي عليها عروض العثيم هي دجاج الفروج الذهبي فتقدمها إليكم بسعر 12.95 ريال سعودي. تشمل عروض العثيم أيضاً على شيش الطاووق بسعر 16,95 ريال سعودي. تحتوي عروض العقيم على دجاج التنميه بسعر 12.95 ريال سعودي. توفر إليكم أسواق العقيم أيضاً عروض على كبدة الدجاج بسعر 3.50 ريال سعودي. تشمل عروض العقيم أيضاً على الدجاج الفاخر الطازج بسعر 16.95 ريال سعودي.

أبرز عروض أسواق العثيم على المنتجات

توفر إليكم أسواق العثيم الكثير من العروض على مختلف المنتجات وإليكم في السطور الآتية أغلب المنتجات المقدم لها العروض:

توفر إليكم الأرز الهالي سيلا بسمتي 10 كجم بسعر 48.95 ريال سعودي.

من أبرز المنتجات المتوفرة إليكم بسكويت شاي سادة بسعر 9.95 ريال سعودي.

تتيح إليكم الكاكاو بسعر 18.50 ريال سعودي.

توفر إليكم العرض أيضاً على حليب هالي وذلك بسعر 29.95 ريال سعودي.

توفر إليكم عرض على زبدة الفول السوداني بسعر 6.40 ريال سعودي.

تقدم إليكم شرائح البطاطس الهالي بسعر 12.50 ريال سعودي.

توفر أيضاً شاي الربيع المذاق الأصلي كيس 200 كيس بسعر 18.95 ريال سعودي.

تتيح زيت العربي النقي 2.9 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي.

كما ذكرنا إليكم من قبل أن جميع هذه العروض مستمرة حتى يوم 13 إبريل القادم 2021 وذلك في جميع المدن المتواجدة في أرجاء المملكة العربية السعودية