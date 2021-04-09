رسائل تهنئة رمضان 2021 لتهنئة الأقارب والأحباب بحلول الشهر الكريم

رسائل تهنئة رمضان 2021، جاء شهر رمضان المبارك، وجاء معه الخير والبركات وهبة نسائم الخيرات، إنه شهر الخير والطاعات وشهر العبادات وطاعة رب العباد، وقبل حلول هذا الشهر المبارك يتبادل الأهل والأقارب والأصدقاء، رسائل تهنئة بقدوم الشهر الكريم، فأجل ما يميز الشهر الكريم هي رسائل تهنئة رمضان، رسالة جميلة لمن تحب قبل قدوم الشهر الكريم تريح القلوب وتنشر السعادة والبهجة بين المتحابين والأهل والأقارب، لكل هذا نقدم لكم خلال موقع ثقفني وفي هذا المقال، أجمل رسائل التهنئة بقدوم شهر الخير والبركات والصوم والطاعات، أعاده الله علينا وعليكم وأنتم في أحسن حال.

رسائل تهنئة رمضان 2021

أيام قليلة ويأتي شهر الخير والنفحات، أيام قليلة وتهب علينا نسائم الشهر الكريم، ورغم انشغال الكثير منا في أعماله إلا أنه تكثر الرسائل التي تعبر عن الحب والود، وفيما يلي نعرض عليكم بعض هذه الرسائل لكي ترسلوها لمن تحبون.

أهل الله عليك الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات.

أتمنى لك صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً.

تقبل الله صيامكم وقيامكم.

بلغنا الله وإياكم صوم رمضان وقراءة القرآن.

اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام.

مبارك لجميع المسلمين نفحات الشهر الكريم.

بلغكم الله الشهر الكريم لا فاقدين ولا مفقودين.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه.

بلغك الله صيام رمضان، ورفع عملك في أعلى درجات الجنان، وأكرمك برضا الرحمن، وكل عام وانتم في حفظ الكريم المنان.

يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل.

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام ورمضان عليك يعود.

يحل الشهر يا غالي وأن اهنيك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه.

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لك كل رمضان وأنت بخير.

شهر رمضان الكريم

يهل علينا الشهر الكريم بنسمات الخير والبركات، والعطر يفوح في الطرقات، ونحن نستقبل الشهر الكريم، داعين المولى عز وجل بخير الدعاء، وشهر رمضان الكريم له طابع خاص، حيث تكثر الزيارات ويلتقي الأحباب، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، أصبح التجمع والاختلاط خط على الجميع، لذلك يبحث الكثير منا عن رسائل تهنئة يقدمها للأهل والأحباب.