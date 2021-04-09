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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده لشهر رمضان 1442 وخصومات ضخمة على الياميش والسلع الغذائية في المقال التالي
تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان الكريم، ولذلك بدأت جميع المتاجر بتقديم عروضها بمناسبة هذا الشهر الكريم، لمساعدة المواطنين على شراء كل ما يلزمهم ويحتاجون إليه بأقل الأسعار، ومن أهم هذه المتاجر هو هايبر بنده، والذي يقدم عروضه لعملائه كل أسبوع وليس في المناسبات فقط، ولكن تزداد العروض وتقوى الخصومات في الأعياد والمناسبات المهمة مثل شهر رمضان، ولذلك يهتم المواطنين والمقيمين داخل المملكة بالنظر إلى مجلة عروض بنده دائماً للحصول على أقوى التخفيضات.
عروض بنده لشهر رمضان
يعتبر بنده هو أحد أكبر الأسواق التجارية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، وتشغل عروضه دائماً محركات البحث المختلفة لأنها دائماً تعجب المواطنين وتشد انتباههم، حيث أنه يقدم كل ما يحتاج البيت له بداية من السلع الغذائية وصولاً إلى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، ويتميز بأسعاره البسيطة التي يقدر عليها الجميع، والهدف من ذلك إرضاء العملاء وجذب قاعدة كبيرة من الجماهير له.
- سعر عبوة زبادي كامل الدسم من المراعي وزن 2 كيلو هو 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال.
- سعر كريمة الخفق من المراعي وزن 500 ملل هو 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.
- سعر الزبدة الطبيعية غير المملحة من المراعي وزن 200 جرام هو 7.50 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال.
- سعر الجبنة الموزريلا المبشورة من المراعي وزن 200 جرام هو 11.95 ريال بدلاً من 21 ريال (عبوتين بسعر عبوة).
خصومات بنده في شهر رمضان
- سعر عبوة زبادي كامل الدسم من ندى وزن 2 كيلو هو 9.50 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.
- سعر الجبنة الكريمي الشيدر من بوك وزن 500 جرام عبوتين بسعر عبوة هو 18.50 ريال سعودي بدلاً من 31.75 ريال سعودي.
- سعر الجبنة المثلثات من البقرة الضاحكة وزن 480 جرام×2 هو 17.50 ريال سعودي بدلاً من 26.25 ريال سعودي.
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