مواعيد الإمساك والإفطار والصلاة في شهر رمضان2021

مواعيد الإمساك والإفطار يفصلنا عن أول أيام شهر رمضان الكريم أيام معدودة وتنتظره الأمة الإسلامية بشوق في كافة أنحاء العالم، وقد صرح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول يوم شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل الجاري، وطبقاً لحسابات الفلم أن يكون عدد أيام هذا العام الهجري 1442 354 يوم، وهي سنة خفيفة ليست كبيسة على الإطلاق، على أن تنتهي يوم 10 من شهر أغسطس لعام 2021 طبقاً لهيئة الفلك، وقد اعتادت الأمة الإسلامية على معرفة مواعيد الصلاة و مواعيد الإمساك والإفطار 2021 عن طريق إمساكية شهر رمضان الكريم وهذا ما نطرحه لكم اليوم عبر موقعنا تابعوا معنا الان.

مواعيد الإمساك والإفطار 2021

يحرص الكثير من الأشخاص أن يكون على دراية بإمساكية رمضان للتعرف على مواعيد الإمساك والإفطار 2021 للكثير من الأسباب منها بعد مكان سكنه عن المساجد فلن يتمكن من سماع الأذان جيداً أو يقضي وقت طويل في العمل بخارج المنزل مما يكون سبب في عدم قدرته على أن يسمع صوت الأذان لذا يجب أن يكون على دراية بالمواعيد وتكون هامة بالنسبة له، حتى يتقرب لله في الطاعات ويحصل على الأجر والثواب، لذا لا يفارق المسلمون إمساكية رمضان 2021 حتى لا يفوته أي فرض من الصلوات، ويتمكن من الإمساك عن الطعام وأن يفطر بالموعد الصحيح.

مواعيد الصلاة في شهر رمضان

على حسب الحسابات الفلكية أن موعد أذان الفجر سوف يكون بأول يوم رمضان بتمام الساعة الرابعة صباحاً، وسوف تكون الشروق أو الضحى بتمام الساعة 5 ونصف صباحاً، ويليه على التوالي أذان الظهر بتمام الساعة 11:55 ظهرً، ومن ثم صلاة العصر التي تكون الساعة 3:30 عصراً، ومن ثم تكون صلاة المغرب بتمام الساعة 6:21 وفي النهاية الإمساك يكون بتمام الساعة 3: 40 دقيقة.