نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ياميش شهر رمضان 2021 في الأسواق المصرية اعرف سعر البلح والمشمشية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ياميش شهر رمضان من أهم الموضوعات التي تشغل الجميع في تلك الفترة، فبحلول شهر رمضان المبارك يبحث الجميع عن أسعار الياميش لمعرفة الأرخص والأغلى واختيار المناسب لهم.

أسعار ياميش رمضان 2021

هناك العديد من السلع الأساسية التي يقبل عليها الأفراد خلال شهر رمضان ويعد استهلاكها بالنسبة للأفراد من أهم طقوس الشهر الكريم،

وأسعار تلك السلع تتباين من مكان لآخر، ولكن متوسط تلك الأسعار:

التمر: يتراوح بين 20 إلى 30 جنيه مصري للكيلو.

الفول: في المتوسط يبلغ 7.5 جنيه للكيلو.

الزبيب: المصري منه بلغ 55 جنيهًا للكيلو، أما الإيراني يبلغ 70 جنيه.

الفول السوداني: متوسط سعره 35 جنيه للكيلو الواحد.

اللوز: فالكيلو منه يصل سعره إلى 80 جنيه مصري.

البندق: وصل سعره 80 جنيه أيضًا في المتوسط.

أما الكاجو: وصل متوسط سعر الكيلو منه264 جنيه.

أسعار المشروبات في رمضان 2021

كما هو الحال في المشروبات التي تُعد من أهم السلع التي يقبل عليها الأفراد خلال شهر رمضان، كما يتميز الشهر بالعديد من المشروبات التي يقبل عليها الناس في شهر مضان بصفة خاصة دون غيره من شهور العام،

ومن تلك الشروبات:

لفة قمر الدين: يتراوح سعرها من 20 إلى 45 جنيه.

التمر الهندي: يبلغ متوسط سعره 21 جنيه مصري.

الكركديه: سعر الربع كيلو منه 25 جنيه.

أسعار ياميش رمضان في منافذ وزارة الزراعة

كما تعرض وزارة الزراعة في منافذها منتجات عديدة مثل البقوليات ومنتجات الألبان والخضراوات وكذلك الأسماك واللحوم وإلى جانب كل ذلك تعرض ياميش رمضان بأسعار أقل من تلك المنتشرة بالأسواق،

تحاول الوزارة تقليل أسعار ياميش رمضان وذلك من أجل تقليل العبء عن المواطن وليصبح ياميش رمضان في متناول الجميع وكذلك للتضامن مع الأفراد اللذين يعانون من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.