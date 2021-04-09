شوف عروض العثيم اليوم في السعودية رمضان 1442 -2021 أحدث عروض السعودية اليوم

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عروض العثيم اليوم في السعودية تعتبر أسواق ومتاجر عبد الله العثيم هي الأشهر على الإطلاق في المملكة العربية السعودية وذلك لأنها من الأسواق التجارية المتميزة، تشتهر أسواق العثيم في السعودية بمنتجاتها الطازجة ذات الطعم الجيد وتكون أيضاً هذه المنتجات بأسعار مخفضة جدا بالنسبة للأسعار الخريف التي تقدمها باقي المتاجر، وتعرض الميزات المختلفة للعملاء منها أحدث عروض أسواق العثيم وتعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها أقوي عروض السعودية اليوم. عروض العثيم اليوم في السعودية عروض العثيم الأسبوعية زيت زيتون السوسن بكر بلغ سعر 2 لتر 42 ريال سعودي بدلاً من سعر 66 ريال سعودي.

زيت زيتون السوسن بكر بلغ سعر 2 لتر 42 ريال سعودي بدلاً من سعر 66 ريال سعودي. زيت الزيتون رحمة بكر 750 مل بلغ سعرها 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.

ورق عنب السوسن محشي بالأرز بلغ سعر 2 كجم ،23 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.

زيت الزيتون إليسا بكر ممتاز 2 لتر بلغ سعره 47 ريال سعودي بدلاً من سعر 64 ريال سعودي.

عروض العثيم الجديدة عصير سيزر مانجو زجاج بلا سكر 1 لتر بلغ سعره 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

شراب أوريجنال برتقال وجزر 1.4 لتر بلغ سعر 2 عبوة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

كوكاكولا بلاستيك 2.20 لتر بلغ سعر 2 عبوة 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

حياة للقلي والطبخ 1.5 لتر بلغ سعر الزجاجة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية عروض العثيم السعودية كوكا كولا علب 24 عبوة 325 مل بلغ سعر الكرتونة. 53 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي.

كوكا كولا علب 24 عبوة 325 مل بلغ سعر الكرتونة. 53 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي. زيتون إليسا شرائح 230 جم بلغ سعرها 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

مياه أروى صحية 40 عبوة 330 مل يبلغ سعرها 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

مياه نستلة بيور لايف 40 عبوة 50 مل بلغ سعر الدستور 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مياه نوفا 24 قطعة 200 مل بلغ سعره 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

مياه نوفا 24 قطعة 200 مل بلغ سعره 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي. مياه شرب بيرين 48 عبوة 200 مل بلغ سعرها 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم في السعودية رمضان 1442 -2021 أحدث عروض السعودية اليوم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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