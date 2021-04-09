نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمرار عروض العثيم ليوم الخميس والتخفيضات ممتدة لتصل الى 40% على المنتجات الغذائية في المقال التالي

استمرار عروض العثيم ليوم الخميس، شركة عبد الله العثيم من أشهر الشركات الكبيرة داخل نواحي المملكة العربية السعودية، كما أن شركة عبدالله العثيم الآن تمتلك عشرات الفروع في كل مدن المملكة، بالإضافة إلى قيام الشركة بإنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك لسهولة وصول العملاء إلى المنتجات في كل مكان، وتقوم شركة العثيم بعمل عروض أسبوعية مختلفة على كل المنتجات الموجودة داخل الفروع. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم بلغ سعر علبة حليب نيدو بودرة كيس ٢٢٥٠ جم ٥٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٠ ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة حليب نستله مبخر سائل ١٧٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة حليب نستله مركز سائل ٣٩٥ جم ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية بلغ سعر علبة نستله تركيبة غذائية ٢٠٠٠ جم ٣٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٧ ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة تتبيلة سمبوسة ماجي ١٦٠ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي. مهرجان الطازج العثيم عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة شوربة ماجي دجاج مع شعرية ٦٠ جم ٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤ ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة شعيرية ماجي مقلية أصلية برياني ٧٧ جم ٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨ ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة كاتشب طماطم ليبز ٧٦٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة قهوة نسكافيه ١٢ حبة ٢٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٣ ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة كورن فليكس كونتري ٥٠٠ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة استمرار عروض العثيم ليوم الخميس والتخفيضات ممتدة لتصل الى 40% على المنتجات الغذائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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