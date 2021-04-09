العد التنازلي موعد أول رمضان 2021 .. كم باقي على رمضان

موعد أول رمضان 2021 العد التنازلي لرمضان 2021 كافة الأسر المصرية تستعد بالوقت الحالي لقدوم شهر رمضان الكريم، الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة فقط، ويحرص الكثير من الأشخاص من القيام بشراء فوانيس رمضان والزينة، وفئة أخرى تهتم أكثر بتوفير زينة رمضان أو القيام بشراء يامش رمضان والسلع الغذائية، ويوجد الكثير من المحلات التجارية يقبل عليها الكثير من الفئات للحصول على كل ما يكونوا بحاجة له من مستلزمات خلال شهر رمضان، حيث أن شهر رمضان يحمل طقوس عديدة ومتنوعة بالأخص بمصر التي تعبر عن فرحتهم بقدومه، ويتساءل الكثير منا عن كم باقي على رمضان 1442 العد التنازلي لرمضان 2021 تابعوا معنا موعد اول رمضان.

العد التنازلي موعد أول رمضان 2021

الكثير من الأشخاص يتساءلون عن كم باقي على رمضان وبدأ العد التنازلي لرمضان 2021 الذي من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر أبريل الجاري 2021، ويعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع هجرياً ويأتي مباشرة بعد شهر شعبان، ويعد هذا الشهر متميز ويحمل قدر كبير عند المسلمين عن باقي الشهور الهجرية الأخرىـ فهو شهر الصيام والقيام والتقرب إلى الله، والصيام ركن عظيم من بين أركان الإسلام وتمتنع الأمة الإسلامية عن تناول الطعام والشراب والشهوات خلال هذا الشهر منذ أذان الفجر حتى أذان المغرب مع غروب الشمس، ويدأ الشهر عند ولادة الهلال بيوم 29 من شهر شعبان.

استطلاع دار الإفتاء لهلال رمضان

قامت دار الإفتاء المصرية أنه استطلاع هلال رمضان الكريم لعام 1442، يوم الأحد القادم الموافق 29 شعبان الموافق 11 من شهر أبريل، وأضافت الدار في بيان رسمي لها عن نتيجة استطلاع الهلال بقدوم شهر رمضان الكريم عبر التلفزيون المصري باحتفال كبير كما يحدث في كل عام.