نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء اليوم الاول من رمضان 2021 أدعية مستجابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء اليوم الاول من رمضان 2021، أكثر ما يلجأ إليه المسلمون في كل وقت هو الدعاء المستجاب، ومع حلول شهر الخير والبركات، فإن المسلم الصائم له دعوة لا ترد، وكذلك أدعية رمضان في السحر من أجمل الأدعية، حيث يستجيب الله لكل من يدعوه بما يريد، وذلك باختلاف الحصول علي مراده، ولكن الله سبحانه وتعالي لا يرد يداً دعته أبداً، وسنوفر لكم الآن دعاء يوم 1 رمضان 1442 للدعاء به.

دعاء اليوم الاول من رمضان 2021

لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم تخصيص أدعية شهر رمضان المبارك، ولكن وصانا بإكثار الدعاء، ولم يخصص سوى دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى ضمن دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من الشهر المبارك، وسنرفق لكم الآن بعضاً من الأدعية المستجابة في رمضان للدعاء بها.

ومن أجمل الأدعية التي يمكنكم الدعاء بها هو ترديد الدعاء التالي المرفق إليكم.

دعاء اول يوم 1 رمضان 1442

أجمل الدعاء هو ما يكون خالصاً ونابعاً من القلب، فادعو بهذا الدعاء مع استحضار النية.

’’اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين’’.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

أدعية شهر رمضان 2021

أجمل ادعيه رمضان نرفقها لكم الآن، حيث يمكنكم الدعاء بها في دعاء أول يوم رمضان، ومن الأدعية المستجابة ما يلي:

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً

مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ. اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ

بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ. اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ،

وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

أرفقنا إليكم مجموعة من أفضل ادعيه رمضان، للدعاء بها في دعاء اليوم الاول من رمضان 2021.