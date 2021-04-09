نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وصفة تلميع الألومنيوم في المنزل.. مكون واحد يجعله جديد تماماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تلميع الألومنيوم من الوظائف الشاقة التي تقوم بها ربة المنزل، حيث أنه يتطلب إلى الكثير من المجهود في الغسيل حتى تعود لمعته مرة أخرى ويرجع قريب من حالته الأصلية، ويعتبر الألومنيوم من أكثر المواد المستخدمة في تصنيع الأواني المنزلية، لأنه يتسم بالمرونة مما يجعله سهل التشكيل، ويستخدم الألومنيوم في الفترة الأخيرة بكثرة في صناعة الشبابيك، لأنه له القدرة على التصدي للظروف المحيطة والتآكل، مما جعله يتم الاعتماد عليه في صناعة المطابخ، ونقدم إليكم الآن مجموعة من الطرق المبتكرة والسهلة في تلميع الألومنيوم بالمنزل.

أسرار وصفة تلميع الألومنيوم

1. سلك الصحون الناعم

يتم الاعتماد على سلك غسيل الصحون في تلميع الألومنيوم، من خلال إضافة صابون الصحون عليه والبدء في التلميع المستمر لإزالة الشوائب والأوساخ العالقة في الألومنيوم، وتجنب استخدام السلك الخشن لأنه يتسبب في خدش الأواني والصحون.

2. الليمون والخل

تعتبر تلك الوصفة فعالة للغاية في إزالة جميع الألوان التي تتسبب في تكوين طبقة على الألومنيوم، وتحول دون لمعانها، وذلك لقدرة المواد العضوية في القضاء على أصعب الدهون العالقة في الأواني، وذلك من خلال استخدام مزيج من الخل والليمون والماء في تلميع الألومنيوم.

3. صابون الغار

يعتبر صابون الغار من المكونات الفعالة للغاية في تلميع الألومنيوم، وذلك من خلال استخدام الصابون المبشور، وتقليبه مع القليل من زيت الزيتون، والاعتماد عليه في تلميع الألومنيوم من خلال السلك الناعم، والاستمرار في دعك الصحن المطلوب تلميعه، وعلى الفور سوف تلاحظون النتيجة المذهلة.

4. كربونات الصوديوم

تؤثر كربونات الصوديوم بصورة كبيرة على تلميع الألومنيوم لأنها تعمل على تفتيت الشوائب العالقة في الأواني، والتخلص من الدهون الموجودة على سطحها، وذلك من خلال إضافة القليل منها مع الخل والبدء في الدعك باستخدام السلك الناعم.