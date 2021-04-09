شوف عروض بنده هذا الاسبوع بالمملكة وتنزيلات تتعدى 51% على الحلويات والتسالى الغذائية

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عروض بنده هذا الاسبوع بالمملكة، سلسلة متاجر هايبر بنده ماركت في المملكة العربية السعودية من أكثر الأماكن شهرة وثقة من قبل العملاء، حيث أن شركة هايبر ماركت بنده بالتحديد نجحت في أن توسيع مجال عملها، حيث أنه لم يعد يقتصر على التجارة فقط ولكن أصبحت أيضاً من الشركات المصنعة التي تشرف على تصنيع وإنتاج عدد كبير من المنتجات والسلع المختلفة التي يستمر عملاء بندة في البحث عنها لاستخدامها بشكل مستمر. عروض بنده اليوم عروض هايبر بنده بلغ سعر علبة بطاطس شيبس ليز ٢٥ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر علبة كرانشي الجبنة شيتوس ٢٠٥ جم ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١ ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بلغ سعر علبة بسكويت ليبينز باهلسن ١٠٠ جم ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.

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