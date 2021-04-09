كيف تجعل حياتك أكثر رضا وسعادة؟

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محمد سياف - ابو ظبي - الرضا صفة أخلاقية يتصف بها الإنسان المؤمن البصير المتوازن داخلياً، فالرضا ثمره من ثمرات الجنة، ويأتي الرضا من السعادة وإذا أردت أن تعيش حياه أكثر رضا وسعادة اتبع النقاط التالية وهي:

6 طرق لتجعل حياتك أكثر رضا

1. الإيمان بالله

من أهم أسبابه وعيش حياة أكثر سعادة التقرب من الله عز وجل والمحافظة على الفرائض والصلوات اليوم، وعدم التراخي في تأدية فرض الله العظيم فهذا يؤدي بك إلى الصدق والبعد عن المعصية وتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى.

2.الامتنان

فالامتنان في حد ذاته عادة إيجابية، وبمجرد بحثك عن نعم الله العظيم فذلك يؤدِّي بك إلى زيادة الخير لحياتك كما قال الله في كتابه الكريم (لئن لاشكرتم لأزدينكم) الشكر يؤدي إلى زيادة النعم.

3.تحقيق إنجاز معين

السعي وراء تحقيق أهدافك وأحلامك بدلا من الانشغال بحياة الآخرين والعمل على تحقيق أهدافك حتى لو إنجازات صغيرة تجعلك تفخر بنفسك وبحياتك.

4.لا تقارن نفسك بالآخرين

المقارنة في حد ذاتها دمار لحياتك وشخصيتك وأفكارك وتكوينك الخاص وظروفك وأقدارك الخاصة، لا تدمر حياتك لمجرد انك تنظر لحياه شخص آخر من الخارج ولا تعرف كم الصعوبات التي واجهته في حياته، فحياتنا تختلف من شخص لشخص آخر وكل منا لديه حياته بمختلف الظروف والأفكار والمعتقدات والتكوين الخاص.

5.تقدير بما لديك

التقدير قيمه كبيرة وتضيف لحياتك معنى فمعرفه النعم والأشياء الجيدة التي تمتلكها الآن شيء إيجابي وتقدير بما لديك حتى لا يضيع ما بين يديك.

6.تغيير ذاتك

التطوير الذاتي له دور كبير في تغيير حياتك للأفضل مثل :قراءه كتاب أو مقال، اكتساب مهارات جديدة… إلخ