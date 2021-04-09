نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة dmc الجديد بعد التعديل على النايل سات 2021 وطريقة التركيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين على تردد قناة dmc الجديد على النايل سات، والتي تقدم العديد من البرامج والمسلسلات المحبوبة من قبل الجميع على شاشاتها بجودة عرض ممتازة HD، والتي ستعرض العديد من المسلسلات الحصرية برمضان 2021، ويمكنك التعرف على التردد الجديد الخاص بقنوات dmc من خلال هذا المقال، كما سنشرحلك طريقة تركيب التردد على أي رسيفر، تابع معنا في موقعكم المتميز دائما ثقفني.

تردد قنوات dmc الجديد

وسنقدم لكم في هذا المقال التردد الجديد الذي يحمل جميع القنوات الخاصة بسلسلة قنوات dmc، كلها في تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات، تابع لتتعرف على التردد.

التردد على النايل سات

ويمكنك إضافة التردد الجديد على القمر الصناعي نايل السات، حيث إن تردد ومعدل الترميز والاستقطاب، كالآتي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

طريقة تركيب تردد قناة dmc على الريسيفر

اذهب إلى الإعدادات من زر Settings في الريموت.

قم بالضغط على “تركيب” في الاختيارات.

قم بإدخال كلمة المرور وهي على الأغلب 0000.

اختر من القائمة القمر الصناعي “نايل سات”.

في قائمة التردد اضعط على زر إضافة الموضح لديك في الريسيفر.

قم بإدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب، ثم اضغط على بحث.

وهكذا تكون قد استطعت إضافة تردد القناة ويمكنك بنفس الطريقة إضافة ترددات من العديد من القنوات الأخرى لديك في أي ريسيفر، والطريقة تعمل على معظم الريسيفرات بإذن الله.

مسلسلات رمضان على dmc

وستعرض قنوات dmc العديد من المسلسلات المنتظرة بشدة من الجمهور في شهر رمضان المبارك 2021، ويوجد 3 مسلسلات منهم حصرية لن تشاهدها سوى على قنوات dmc.

المسلسلات الحصرية على dmc

مسلسل “موسى” بطولة الفنان محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، سيد رجب، والعديد من النجوم الآخرين، من إخراج المخرج محمد سلامة.

مسلسل “هجمة مرتدة”، بطولة النجم أحمد عز، هشام سليم، هند صبري، والعديد من النجوم اللامعين في الساحة الفنية.

مسلسل لعبة نيوتن، بطولة الفنانة منى زكي، محمد فراج، سيد رجب، والعديد من النجوم الكبار الآخرين.

هذا كان مقالنا عن تردد dmc الجديد، نتمنى أن يكون قد حاز على إعجابكم، لتتعرف على تردد قناة كراميش الجديد اضغط على الرابط تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات 2021، دمتم في أمان الله تعالى.

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