نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص وأفضل فنادق المدينة المنورة القريبة من الحرم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فنادق المدينة المنورة القريبة من الحرم من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من الزائرين والمعتمرين في المملكة العربية السعودية فهناك الكثير يرغبون في معرفة أفضل وأرخص الفنادق المتواجدة في المدينة لكي يقوموا بالحجز في فندق من ضمن فنادق المدينة المنورة القريبة من المسجد النبوي لكي يسهل عليهم الذهاب بشكل سريع إلى المسجد النبوي وأداء مناسك العمرة والحج، ونقدم لكم في هذا المقال أرخص وأفضل فنادق المدينة المنورة القريبة من الحرم 2021.

أرخص وأفضل فنادق المدينة المنورة

نوفر لكم في هذا المقال 5 فنادق تعد هي الأفضل والأرخص وأيضا الأقرب من المدينة المنورة والتي تسهل على جميع الزائرين والمعتمرين الذهاب إلى المسجد النبوي في وقت قصير جداً، ويمكنك الذهاب سيرا على الأقدام.

فندق دلة طيبة

هو من أقرب الفنادق الممتازة المتواجدة في المدينة المنورة وهو من أفضل الفنادق حيث حصل على تقييم 9. 2 من جانب الزائرين والضيوف ويوفر الفندق غرف مكيفة وبإطلالات مميزة وجميلة علي المسجد النبوي ويقدم خدمة ممتازة لجميع الزائرين، ويعد هذا الفندق من أقرب الفنادق للمسجد النبوي الشريف حيث يبعد عنه حوالي 50 متر فقط.

فندق أوبروى

أحد أفضل الفنادق التي تبعد عن المسجد النبوي حيث لا يستغرق الأمر سوى 10 دقائق فقط للوصول إلى المسجد، ويعد هذا الفندق من أجمل الفنادق والتي تتميز بالديكور الرائع والخدمات الرائعة ذات الجودة العالية التي يتم تقديمها للزائرين وحصل الفندق على تقييمات عالية من جانب الزائرين فهو يقدم إطلالة رائعة على المدينة بالكامل والمسجد النبوي كما أن الفندق يحتوي على أجنحة للطعام والكثير من الحمامات المطلية بالذهب.

أجنحة زاد الإيمان

أجنحة زاد الإيمان هي على بعد 100 متر فقط من المسجد النبوي وتوفر الكثير من الخدمات المختلفة مثل خدمة وجود الواي فاي بشكل مجاني ومواقف السيارات الخاصة وبشكل مجاني أيضا، وتقدم غرف رائعة ومكيفة مع وجود تلفزيون وكافة مستلزمات الغرف، وتقدم العديد من الخدمات المميزة لجميع الزائرين وحصل على تقييم كبير من جانب الزائرين وهو 9.7.

دار الإيمان إنتركونتيننتال

دار الإيمان إنتركونتيننتال على بعد 10 دقائق فقط سيرا على الأقدام من المسجد النبوي وهو من أقرب الفنادق للمسجد النبوي في المدينة كما انة من الفنادق الجميلة التي تقوم بتجهيز الغرف بشكل كامل وتوفر حمامات خاصة ومريحة للضيوف كما انه يعمل على مدار ال 24 ساعة طوال اليوم، ويقدم الكثير من المأكولات المتنوعة والمختلفة مثل المأكولات العربية وكافة المأكولات العالمية.

فندق ديار التقوى

يقع فندق ديار التقوى بالقرب من المسجد النبوي فهو يبعد عنه حوالي 50 متر فقط، ويضم الفندق مركز لياقة بدنية والكثير من الخدمات الرائعة التي يوفرها للضيوف كما انه يوفر خدمة الواي فاي مجانا وصنف الفندق على انه من ضمن فنادق ال 5 نجوم كونه من أفضل الفنادق وأكثرهم جمالا كما انه يقدم كافة أنواع المشروبات والمأكولات العربية والعالمية ويعمل الفندق على مدار اليوم طوال 24 ساعة.