أسماء الفائزين في مسابقة الحلم والاشتراك في سحب الـ 500.000$

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 ينتظر الفائز الثالث، بعد إعلان الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي عن بدء الاشتراك في السحب الجديد على مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، والذي يحمل اسم سحب الأسرة في شهر رمضان المقبل، مع العلم أنه تم السحب من قبل على جائزتي بقيمة 125 ألف و250 ألف دولار أمريكي، بينما بدأت المسؤولين في تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول من خلال طرق الاشتراك المختلفة حتى موعد السحب الجديد، مشددة على استبعاد أقارب العاملين في البرنامج، ضمانًا للشفافية والحيادية الكاملة، مع إعلان اسم الفائز على الهواء مباشرة والتواصل معه للحصول على بياناته لتسليمه جائزته.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

أما عن أسماء الفائزين في المسابقة الحلم مع انطلاقها في ثوبها الجديد 2021 على جوائزها الأضخم التي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، فهم كالآتي:

الفائز بجائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي: الأردني محمد اللوباني. الفائز بجائزة الربع مليون دولار: السوري المقيم بالأردني محمود محمد العبيد.

طرق الاشتراك بالجوال

ويمكن تفعيل الاشتراك حاليًا أمام جميع المواطنين من كافة البلدان، والتواصل من خلال أكثر من طريق عبر الجوال تيسيرًا على المشتركين على سرعة الاتصال، فيمكن الاشتراك من خلال الاتصال عبر الرقم المرادف لدولتك ثم الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve على نفس الرقم، ويمكن ملء النموذج الموجود بالموقع الرسمي للمسابقة على الإنترنت ثم رفعها بعد تسجيل رقم الجول، وهو الأمر الذي يمكن تفعيله من خلال تطبيق حلم الذي يُمكن تحميله من على منصات التحميل المختلفة للجوال الخاص بك، ثم كتابة الرقم مسبوقًا بالكود الدولي لدولتك.

أرقام الاشتراك من جميع الدول

أما بالنسبة لأرقام الاشتراك من جميع الدول التي يتم تواصل من خلالها بسعر دقيقة المحمول الدولية لكل دولة على حدها، ننشر لكم الصور التالية مُدرج بها الأرقام لكل دولة وفق كل مشغل، بجانب الأرقام الدولية الموحدة للاتصال من جميع الدول: