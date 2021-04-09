نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم بمناسبة رمضان خصومات تصل ل 60% في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية قامت مجموعة أسواق بنده بفروعها المختلفة بتقديم باقة من أفضل العروض الرمضانية التي يكون الأفراد بانتظارها، بالإضافة إلى عروضها التي تقدمها أسبوعياً، من خلال هذا المقال سوف نتابع معكم أجدد ما تقدمه أسواق بنده من عروض. عروض بنده السعودية خصومات بنده على المنتجات الغذائية: تخفيضات بنده كيلو جرام من الجمبري البحري المطبوخ 60/50 مقدم بسعر هو 29.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده علبة قمر الدين من العلامة التجارية الوادي بوزن 400 جرام مقدمة بسعر هو 5.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم كيلو جرام من اللحم البقري المفروم برازيلي أو كولومبي مقدم بسعر هو 21.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم كيلو جرام من الكفتة البقري الأسترالي مقدمة بسعر هو 32.95 ريال سعودي.

2 كيس سكر من العلامة التجارية الأسرة بوزن 5 كيلو غرام للكيس مقدم بسعر هو 15.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم عروض بنده اليوم كيلو جرام من الزيتون الأخضر المشكل بالثوم المغربي مقدم بسعر هو 19.95 ريال سعودي.

خصومات بنده كيلو جرام من الحلاوة الطحينية السادة من العلامة التجارية الجميل مقدمة بسعر هو 10.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده كيلو جرام من المرتديلا السادة من العلامة التجارية حلواني أخوان مقدمة بسعر هو 29.95 ريال سعودي.

علبة لبنة فاخرة كاملة الدسم من العلامة التجارية المراعي بوزن 700 جرام مقدمة بسعر هو 10.50 ريال سعودي.

جبنه حلوم من العلامة التجارية السنبلة بوزن 250 جرام مقدمة بسعر هو 12.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية تنزيلات بنده على أدوات المطبخ: خصومات بنده حلة ضغط من الماركة تيفال بسعة 6 لتر مقدمة بسعر هو 329 ريال سعودي.

تخفيضات بنده طقم حلل طبخ ستانلس ستيل 12 قطعة من الماركة رويال فورد مقدمة بسعر هو 119 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم قطاعة من الماركة كينوود مقدمة بسعر هو 89 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم بمناسبة رمضان خصومات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم بمناسبة رمضان خصومات تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.