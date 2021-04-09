شوف عروض العثيم على جميع المنتجات الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم

عروض العثيم الطازج على جميع المنتجات الغذائية ، تعتبر أسواق العثيم هي من اشهر الأسواق عالمياً في مجال التجارة وبيع السلع والمنتجات بجميع أنواعها، سواء كانت منتجات غذائية أو أجهزة كهربائية أو منتجات للعناية بالبشرة والجمال وغيرهم، فلقد حققت شركات عبدلله العثيم نجاحاً كبيراً في هذا المجال وما يزيد الإقبال عليه انه يقدم عروض شهر رمضان خرافية للزبائن، حيث يمكنك شراء السلع بأقل ثمن موجود بالأسواق المحلية، وهنا سنذكر لك اهم العروض أسواق عبدلله العثيم والتخفيضات العثيم للمنتجات الطازجة.

عروض العثيم الطازج

بمناسبة حلول شهر رمضان المجيد فتقوم أسواق العثيم بتخفيض أسعار السلع حتي يستطيع جميع الناس شراء سلع ومنتجات لرمضان، وكما تعودنا من أسواق عبدلله العثيم انه دائماً يقدم الجديد لزبائنه وافضل المفاجآت، فلقد جئنا لكم بأحداث العروض العثيم والتخفيضات علي المنتجات الطازجة مثل الخبز والحلويات والدواجن والبيض ومنتجات الألبان ولحوم وغيرهم.

أسعار منتجات الألبان

زبادي نادك طازج حجم 1كجم بسعر 4.95 ريال بدلاً من 8 ريال سعودي.

زبادي المراعي حجم 400 جرام بسعر 2 ريال.

زبادي المراعي 6×170 جرام بسعر 6.90 ريال.

زبادي الصافي قليلة الدسم 170 جرام بسعر 1.25 ريال.

زبادي الصافي 170 جرام بسعر 1.25 ريال.

زبادي نادك حجم 2 كيلو بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

زبادي المراعي حجم 2 كيلو بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.99 ريال.

زبادي نادك منزوع الدسم حجم 170 جرام بسعر 1.25 ريال.

لبن المراعي طازج قليل الدسم حجم 2 لتر بسعر 9 ريال.

لبن المراعي طازج قليل الدسم حجم 180 مل بسعر 1.25 ريال.

لبن الصافي حجم 2 لتر بسعر 6.50 ريال.

لبنة أولكر 180 جرام بسعر 8.25 ريال.

لبنة المراعي 400 جرام بسعر 10 ريال.

لبنة بينار 20 جرام عدد 8 علب بسعر 9.25 ريال.

لبنة أولكر 2.75 كيلو بسعر 92.95 ريال.

لبنة بوك حجم 2 كيلو بسعر 34.95 ريال.

لبنة أولكر أعشاب وزيت زيتون حجم 275 جرام بسعر 12.25 ريال.

جبن الوادي دمياطي كيلو بسعر 17.80 ريال.

اهم عروض شهر رمضان

أرز أبو كاس بسمتي حجم 10 كيلو بسعر 52.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال.

سكر الأسرة ناعم 10 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلاً من 35.50 ريال.

حليب أنكور بودر 2.25 كيلو بسعر 38.95 ريال بدلاً من 68.95 ريال.

دجاج ساديا مجمد 1200 جرام بسعر 84.95 ريال بدلاً من 160 ريال.

صابون فيري ليمون لتر بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال.

شراب فيمتو توت 710 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

شراب تانج برتقال حجم 2 كيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال.

شوربه كويكر شوفان ابيض حجم 500 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 10.50 ريال.

أيضاً يوجد العديد من عروض أسواق عبدلله العثيم وهكذا نكون انتهينا من مقالة عن عروض العثيم .