شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات خيالية تصل ل 70%

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عروض العثيم السعودية يبدأ عرض العثيم الأسبوعي من 31 مارس (الأربعاء) إلى 6 أبريل (الثلاثاء) 2021، ابتداءً من 18 من شهر شعبان المبارك 14/42، وسنوفر لك الطعام في المملكة العربية السعودية، العرض الأكثر تفضيلاً، ولكل بيت سعودي الكثير من العروض الضخمة، وسنقدم لك خصمًا من عبد الله العثيم اليوم بجميع الفروع بالمملكة. عروض العثيم السعودية احدث خصومات العثيم على المنتجات المنزلية: تخفيضات العثيم سعر وعاء رويال فورد 99 ريال فقط.

عروض العثيم الأسبوعية ويقدر ضغط ستركوك بـ 7 لترات السعر 90 ريالاً، السعة 9 لترات السعر 99 ريالاً، السعة 11 لترًا السعر 119 ريالًا.

تنزيلات العثيم السيف المنيوم ضغط 15 ريال فقط سعة 15 لتر.

خصومات العثيم رويال فورد تقدر ب 65 ريالا. عروض العثيم اليوم تخفيضات العثيم شها ترمس 3 لتر بسعر 139 ريال

تنزيلات العثيم قدر هوم واي بالغطاء متوفر ب 69 ريالا و 85 ريالا.

يبلغ سعر المقلاة العميقة رويال فورد 26 سم 29 ريالًا، والمقلاة العميقة 30 سم بسعر 35 ريالًا.

13 وعاء من الرخام هوم واي بسعر 149 ريال سعودي

ويقدر ضغط 7 لترات من جرانيت ايبو 85 ريالا وسعة 9 لتر 89 ريالا.

ثلاثة أنواع من البورسلين بسعر 14.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الجمعة تنزيلات العثيم على طقم أواني بيستر 10 قطع بسعر 199 ريال سعودي

عروض العثيم اليوم ميكروويف ديجيتال 20 لتر ديجيتال كليك سعره 169 ريال سعودي

خصومات العثيم كولين طنجرة ضغط كهربائية تكلف 299 ريال سعودي لـ 10 لترات.

تنزيلات العثيم حلة أرز ايه تي سي 1.8 لتر سعرها 79 ريال.

فرن كهربائي سعة 45 لترًا بسعر 199 ريالًا سعودياً.

فرن ميكروويف جيباس 20 لتر (169 ريال سعودي).

فرن كهربائي كولين سعره 229 ريالاً سعودياً مقابل 45 لتر.

ماكينة قهوة كولين 400 مل (99 ريال).

سعر عصارة الحمضيات من هوميروس 69 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات خيالية تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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