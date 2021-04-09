شوف عروض هايبر بنده الاسبوعية عروض شهر رمضان

عروض بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الأسبوعية بمناسبة شهر رمضان الكريم، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على عدد كبير الأصناف، تمتلك مجموعة أسواق هايبر بنده قاعدة جماهيرية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 7 أبريل الموافق 25 شعبان إلى 13 أبريل الموافق 1 رمضان، تابلت هواوي تي 10 اس بسعر 649 ريال بدلا 749 ريال، تابلت هواوي تي 3 رمادي بسعر 599 ريال بدلا من 709 ريال، تابلت لينوفو إم 7 بسعر 425 ريال بدلا من 499 ريال، لابتوب آسوس سيليرون بسعر 1549 ريال بدلا من 1649 ريال، شاحن متنقل داتا زون 13000 ملي أمبير بسعر 39 ريال بدلا من 89 ريال، سماعة لاسلكية اير بودس جوي رووم بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال، سماعة لاسلكية جيرا 2 بسعر 49 ريال بدلا من 198 ريال.

تخفيضات الهواتف اليوم

عروض بنده ، سامسونج أي 5 بسعر 949 ريال بدلا من 1209 ريال، سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال، سامسونج أي 02 بسعر 425 ريال، هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال، سامسونج نوت 10 لايت 128 جيجا بسعر 1499 ريال بدلا من 2199 ريال، سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال بدلا من 1759 ريال، هواوي واي 9 أي 128 جيجا بسعر 1049 ريال، هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال، هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال بدلا 711 ريال، الكاتيل 3 اكس بسعر 699 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

موزع مياه بارد و حار دورا بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال، فرن كهربائي مع شواية جيباس 42 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 289 ريال، مايكروويف شارب 20 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 319 ريال، تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1204 ريال، تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 1699 ريال، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3066 ريال، ريسيفر كبير نادكو بسعر 89 ريال بدلا من 109 ريال.

عروض هايبر بنده

محضرة طعام مع خلاط أبيض ارايتي بسعر 142.50 ريال بدلا من 285 ريال، قلاية بدون زيت بالسون 5 لتر بسعر 274.50 ريال بدلا من 549 ريال، عجانة مولينكس 474.50 ريال بدلا من 949 ريال، محضرة طعام مولينكس بسعر 499 ريال بدلا من 849 ريال، غلاية ستانلس ستيل كولين 2 لتر بسعر 39.50 ريال بدلا من 79 ريال، غلاية كهربائية كليك أون 1.8 لتر بسعر 29.50 ريال بدلا 59 ريال.