شوف عروض قصر الاواني اليوم بمناسبه شهر رمضان الكريم

يهتم عدد كبير جدٱ من المواطنين في جميع المدن في المملكة العربية السعودية لمعرفه عروض قصر الاواني اليوم حيث تعتبر واحده من اهم العروض التي ينتظرها الجميع حيث تقدم اجود وافضل المنتجات المختلفة علي الأجهزة المنزلية بمناسبه اقتراب شهر رمضان كما تقدم عروض قصر الاواني جميع المنتجات الكهربائية والأدوات المنزلية بخصومات تصل الي ٥٠٪ لذالك يبحث الجميع عن هذه العروض للاستفادة بالخصومات الكبيرة المقدمة.

عروض قصر الاواني



تعتبر عروض قصر الاواني من العروض التي تقدم تخفيضات علي العديد من الأدوات المنزلية وعلي العيد من أطقم السفرة والأطباق وطقم ترامس عالي الجودة كما تقدم قصر الاواني أطقم الضيافة التي تتميز بالبراعة من حيث التصميم وسوف اذكر لكم اهم الأدوات المنزلية المقدمة من قصر الاواني بمناسبه شهر رمضان الكريم من خلال المجلة الخاصة بالعروض .

تقدم عروض قصر الاواني العديد من المنتجات :

توفر عروض قصر الاواني تخفيضات علي طقم ترامس رنيم 2 حبه حيث يتميز زجاج داخلي قوي وتصميم فريد من نوعه وجسم مقاوم للصدأ ويحتفظ بالسوائل الحاره والبارده لساعات طويله بسعر 187 ريال

توفر عروض قصر الاواني تخفيضات علي طقم الضيافه الذي يتميز بالبراعه والتصميم بسعر 529 ريال

توفر عروض قصر الاواني تخفيضات علي طقم سفره بورسلان 54 قطعه بسعر 379 ريال

توفر عروض قصر الاواني تخفيضات علي طقم فطور 16 قطعه مبون بسعر 99 ريال

كانت كل هذه العروض المقدمة من قصر الاواني اليوم علي العديد من الأدوات المنزلية بتخفيضات تصل الي 50% بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم حيث تتوفر العروض في جميع المدن جده والرياض ومكه في المملكة العربية السعوديه او حتي ان يتم نفاذ الكميه المحدده في متاجر قصر الاواني