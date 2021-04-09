شوف عروض لولو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60%

عروض لولو عمان 2021 نهاية الاسبوع خصومات لولو عمان تقدم لكم الكثير من المنتجات المتنوعة التي تكون على كافة السلع والمنتجات المتاحة التي يحتاج لها العملاء كل يوم، لذلك نهتم كثيراً بأن نقدم لكم أقوى عروض التخفيض الأسبوعية التي يمكن للجميع الاستفادة منها عن طريق زيارة متاجرنا في جميع فروعها.

عروض لولو عمان الأسبوعية

هناك في خصومات لولو عمان العديد من العروض والتخفيضات المختلفة التي تتمثل في الآتي:

تخفيضات لولو كيلو تمر مفرغ رزبز بسعر 0.375 ريال سعودي، 2 كيلو تمور خلاص مفرغ سمائل بسعر 1.290 ريال سعودي، 1 كيلو امور الضيافة صفوي المدينة بسعر 1.990 ريال سعودي.

خصومات لولو 2 كيلو تمور ذهبي حنطل بسعر 1.450 ريال سعودي، 1 كيلو امور خلاص مفرغ بسعر 0.775 ريال سعودي، 500 جرام تمور الضيافة منيف 0.950 ريال سعودي.

تنزيلات لولو كريم كراميل فوستر كلاركس 12*71 جرام بسعر 1.750 ريال سعودي، بسكويت بالتمر ديمة 2* 15* 25 جرام بسعر 0.790 ريال سعودي.

ماء ورد ديلي فريش 6* 400 مل بسعر 0.890 ريال سعودي، بقسماط أمريكان جاردن 2* 15 أوقية بسعر 0.870 ريال سعودي، طحين ذرة ديلي فريش 4* 400 جرام 0.890 ريال سعودي.

تخفيضات لولو عمان