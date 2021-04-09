شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 70% خلال شهر رمضان

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عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الشركات المميزة داخل المملكة، حيث أنها تعتبر من أكبر الشركات المختصة في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بالإضافة إلى جميع أنواع الهواتف المحمولة، كما يوجد قسم خاص في فروع اكسترا بأجهزة المنزل الحديث التي تساعد على إتمام الأمور المنزلية في وقت سريع. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا بلغ سعر شاشة تليفزيون 70 بوصة كلاس برو فائق الوضوح أندرويد فقط 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.

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